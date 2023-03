Pasion de Buena Vista au Casino de Paris jusqu’au 26 mars

Pasion de Buena Vista arrive en France au Casino de Paris du 20 au 26 mars 2023 pour 8 représentations exceptionnelles, après une tournée dans plus de 35 pays et 800 000 spectateurs.

Un spectacle qui donne le sourire

Avec les 20 minutes d’entracte, c’est presque deux heures et demie de chaleur et de bonne humeur que ce spectacle. Peu à peu, les spectateurs se sont levés de leur fauteuil pour danser près de la scène. Mais surtout, c’est 2h de chants traditionnels cubains (Bésame Mucho, Guantanamera, Quizas, quizas…) interprétés par trois chanteurs et une chanteuse à la voix puissante et juste et d’excellents musiciens de La Havane – c’est un pléonasme… – entrecoupés de chorégraphies aussi énergiques et acrobatiques que précises, interprétées par des danseurs d’une élégance rare (El Grupo de Bailar) avec des costumes tous plus bariolés les uns que les autres.

Les chanteurs aussi savent bouger, entre Rumba, Mambo, Cha Cha Cha ou Salsa !

La formation instrumentale est composée de deux percussionnistes virtuoses (tambours, timbales et congas), d’un tromboniste, d’un trompettiste, d’un bassiste, d’un pianiste et d’un guitariste époustouflant capable de jouer à l’envers avec sa guitare derrière la tête. Ces musiciens nombreux et talentueux auraient donc permis de diminuer sans problème la sonorisation… il est toujours dommage d’avoir besoin de boules Quies pour écouter un concert. Malheureusement, c’est une mode qui se maintient visiblement depuis quelques années dans les salles de concert…

Un spectacle à retrouver tous les soirs à 20h jusqu’au 26 mars au Casino de Paris, 16 rue de Clichy, 75009

(c) Affiche officielle