Une playlist qui s’achève sur l’été

Cette semaine The Mysterines, Peur Bleue, Aidan Knight, Waaju et Saskia.

Gardes du coeur — Peur bleue

Formuler explicitement l’idée de débarrasser la musique de ces mots en écho au rêve de pure instrumentation. C’est le dessein caché de ces gardes qui se font peur bleue dans ce voyage tout en demi-fantasme qui relie les cartes et les destinations impromptues dans un allée retour où finalement chacun va retomber sur ses pattes.

I win everytime — The Mysterines

Gothique sérieux qui se prend les pieds dans le tapis du rock des années 90, chambre de bonne illuminée de rouge et de blanc, gestes de prick parsemant l’affaire d‘un soupçon d’ironie… La course au punk s’accélère brutalement pour finir à moins de trois minutes et garantir in fine sa qualification.

Rolodex — Aidan Knight

Petit épanchement folk entre guitare et groove sublimée, bricolée à l’intersection des espaces-temps, pour un autre groupe il y a déjà longtemps puis remis à la pure sauce Knight dans cette histoire faussement légère où tout ce qui ne va pas finit par franchement devenir encombrant. Le clip de la semaine.

Wassoulou — Waaju

D’un groove afro-carabéen, les anglais du Waaju semblent voyager du côté de ce qui serait aujourd’hui un jazz ethnique, colonne vertébrale et soutien aux influences plus modernes de type rock, dub ou aimablement free agrémenté de motifs ambiant et planants qui permet de hausser le ton, au delà d’une rythmique par ailleurs envoûtante. A découvrir.

La mer — Saskia

Une métaphore ou presque, pour finir la saison, ce qui se cache enfouie dans la mer ; cadavre et mauvaise conscience, migrants et bouteilles de plastique. La chanson ne tient que sur un fil, battement du côté variété RnB et de l’autre, pirouette chaleureusement soul. Un instant de calme et de beauté pour un genre de flow habituellement plus énervé. Un yoga Saskia.

Visuel : ©Aidan Knight