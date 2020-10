Une playlist autour de Donald

Cette semaine T2i, John Cale, RoSaWay, Mhud et Otto.

Lazy day — John Cale

Donald a chopé le coronavirus et John s’est teint les cheveux en rose. Donald tousse au téléphone mais va très bien. John aussi. Il cherche le chemin vers un peu de réconfort, vers un monde plus calme mais Donald pas du tout, il se prend toujours pour une sorte de super-héros. Entre Donald et l’ancien compagnon de route de Lou Reed et du Velvet Underground, il va falloir choisir.

Scotché sur des bancs — Mhud

Il faut rester en forme, ne pas se laisser aller. Et puis l’hygiène, c’est important comme du reste ce rock’n roll venu de Strasbourg qui parle très bien le français . À quel fumier se vouer, demande le chanteur ? C’est encore une question à poser à Donald ou au Noir Désir dont l’inspiration est ici retournée nonchalamment vers un rythme un peu plus indolent.

On your way up — RoSaWay

Un petit tour chez Donald donc, là où le voyage finit par devenir imagé comme une projection, un rêve où l’on ne fait que figurer. On est en route sans doute, mais pour aller où ? Ici en compagnie d’une flutiste classique et d’un batteur de blues qui visiblement sont très amoureux. Séduisant.

Histoire de famille — T2i

De Guyane et en passant par Reims, la petite famille ici réunie se plie aux grandes célébrations certes fortement déconseillées en ce temps de coronavirus. On écoutera avec attention le texte qui l’air de rien balance un peu, lucide sur ce qu’il se passe à l’intérieur des familles. Il est vrai que l’on ne choisit pas ses parents.

Crystal hole — OTTO

Le mieux est encore de jouer aux voitures à l’intérieur de la voiture, regarder le monde derrière la vitre en mixant les influences d’Ariel Pink et de quelques guitares franchement roots. Il suffira ensuite de bien mélanger et de soigner les cuts. Le vaccin est prêt.

Visuel : John Cale