Quelques Mélodies : un Ibrahim Maalouf et François Delporte plus proches de leur public à Aulnay-sous-Bois

Dans le cadre de sa tournée en cours Quelques mélodies, le trompettiste s’est produit sur la scène d’Aulnay-sous-bois ce samedi 11 mars, en Seine-saint-Denis. L’occasion de découvrir une nouvelle facette de sa musique, loin des grandes scènes.

Une tournée qui perdure

Accoutumé des petites salles, nous l’avions retrouvé l’année dernière à l’espace des Arts de Pavillon-sous-bois, une autre salle de spectacle dans le 93. Au théâtre Jacques Prévert, nous sommes loin des grandes pompes de la grande scène de Bercy où tout est fait pour en mettre plein la vue à des milliers de personnes.

Car accompagné du guitariste François Delporte, le trompettiste parcourt aussi les salles locales, les scènes de proximité, où son auditoire est toujours au rendez-vous. Plus de ribambelles d’artistes avec lesquels il a collaboré, ni de musiciens en troupe ou d’effets de lumière. Ici, on revient à l’essentiel. La tournée Quelques mélodies épouse le format de l’album 40 mélodies, qui revisite son répertoire de manière plus adoucie, sous des couleurs différentes.

…Et plus intimiste

Il s’agit en effet, sur scène et en album, d’une version plus intimiste de ses compositions. Une trompette et une guitare, parfois un piano, de la voix, puis c’est tout. Et d’un échange animé avec le public : prenant le temps d’expliquer le sens caché de ses musiques instrumentales, sa démarche de compositeur, avec démonstration et humour. Au langage musical s’ajoute le théâtral. Sa musique, riche et profonde, est rendue accessible à tous et universelle. Indéniablement, il nous transmet sa passion.

Un répertoire varié

En plus de nous offrir des titres incontournables de sa discographie tels que Beirut, True Sorry, Black & Red Light, Happy face, c’est son histoire personnelle qu’il retrace. Le morceau Lily, dédié à la vie future de sa fille, donne à voir une mise en scène amusante où celui-ci s’adonne à l’imiter. La trompette fait ainsi office de troisième protagoniste sur scène. Puis, reprenant ses habitudes, Maalouf nous réserve pour surprise de la soirée trois titres partagés avec le jeune et prometteur saxophoniste Mihai Pîrvan, lui aussi un virtuose. L’occasion de découvrir un titre absent de 40 mélodies et de ses concerts, l’énergique Back to Bakinsta, composé pour la bande originale du film Une belle équipe.

Un seul regret, peut-être, que le spectacle n’ait pas été plus long. Après tout, on lui connaît l’habitude de prolonger inlassablement la fête lors de ses Bercy et festivals. Cela n’aura empêché un beau voyage à travers une discographie qui ne cesse de s’enrichir au fil du temps, avec dernièrement la sortie de Capacity to love pour lequel le public sera de nouveau au rendez-vous pour son troisième Bercy, au mois de novembre, pour une tournée qui débutera pour la France à compter d’octobre 2023.

Quelques mélodies se poursuit courant mars à travers la France, avec pour prochaines dates Bordeaux le 16 mars et Arcachon le 17.

Visuel : © Yann Orhan