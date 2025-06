Primal Scream à La Cigale : un feu d’artifice rock, soul et gospel !

Mardi 10 juin, le légendaire groupe rock alternatif écossais Primal Scream, mené par l’inoxydable Bobby Gillespie, a électrisé La Cigale avec un show dense et raffiné, métissant savamment rock, soul 70’s, glam et pulsion Motown, le tout au service de leur nouvel album Come Ahead (novembre 2024). Retour sur une performance aussi élégante que percutante.

Sous les lumières tamisées de la Cigale, Bobby Gillespie Bobby Gillespie, figure centrale et unique survivant de la formation originelle impose le rythme avec la présence d’un frontman accompli, entouré des fidèles Andrew Innes (guitare), Simone?Butler (basse) et Darrin Mooney (batterie), Terry Miles (claviers), Alex White – (saxophone) ainsi que deux choristes. Primal Scream, originaire de Glasgow et formé en 1982, s’est progressivement affranchi du post?punk originel pour explorer la psyché, le glam rock, la soul des années 70 et les dance beats rock’n’roll, notamment avec Screamadelica (1991). Si le concert débute avec le puissant « Don’t Fight It, Feel It » extrait de Screamadelica (1992), le cœur du set est consacré à Come Ahead , leur 12 album sorti le 8 novembre 2024, dont pas moins de huit titres figurent à la setlist de la soirée : Ready to Go Home, Innocent Money, Love Insurrection, Deep Dark Waters, Melancholy Man… autant d’œuvres où gospel, cuivres énergie et basses percussives rencontrent la voix posée mais habitée de Gillespie. La puissance émotionnelle est palpable dès les premières notes. Sur Ready to Go Home, le public est immédiatement touché par l’intimité de l’interprétation — chanson dédiée au père de Gillespie. Plus rythmés, Innocent Money et Love Insurrectio, titre incisif à la fois groove et politique, impriment un tempo direct qui marquent les esprits tout comme Deep Dark Waters, pièce plus atmosphérique et psychédélique. Les musiciens livrent une performance dense, où la voix grave et parfois retenue de Gillespie dialogue avec des arrangements soignés — les passages gospel en arrière-plan suscitent des frissons.

Entre les titres du dernier album, la formation puise dans son classique « Screamadelica » (1991) avec Come Together, Don’t Fight It, Feel It, Loaded à l’énergie brute jubilatoire et Movin’ on Up, morceaux fédérateurs qui provoquent une euphorie collective, la foule reprenant en chœur ces hymnes festifs. Ce soir, la signature musicale de Primal Scream se déploie pleinement avec ces guitares rock épaisses, ces basses Motown des 60’s réinventées, ces envolées glam rock, et chœurs soul 70’s. La performance se conclut par Melancholy extrait du dernier album Man et deux titres choisis dans leurs archives : l’envoutant Come Together et l’incandescent Rocks qui soulèvent le public et rehaussent d’une noirceur électrique ce puissant final. Bobby Gillespie, au chant habité, confirme que Primal?Scream n’est pas seulement un groupe culte, mais un groupe toujours en quête, bien ancré dans l’époque.

Jean-Christophe Mary

Nouvel album « Come Ahead » (Bmg)

Titres Joués :

Don’t Fight It, Feel It Screamadelica 1991

Love Insurrection

Jailbird Give Out But Don’t Give Up 1994

Ready to Go Home

Deep Dark Waters

Medication Vanishing Point 1997

Innocent Money

Heal Yourself

I’m Losing More Than I’ll Ever Have Primal Scream 1989

Love Ain’t Enough

The Centre Cannot Hold

Loaded Screamadelica 1991

Swastika Eyes XTRMNTR (2000).

Movin’ on Up Screamadelica 1992

Country Girl Riot City Blues 2006

Rappel :

Melancholy Man

Come Together Screamadelica (1991).

Rocks Give Out But Don’t Give Up (1994).