Les Franglaises sont de retour à Bobino avec une nouvelle version encore plus déjantée!

Consacré meilleur spectacle musical avec un Molière en 2015, avec près d’un million de spectateurs déjà conquis, Les Franglaises continuent de se réinventer et de proposer de nouveaux titres avec des traductions souvent désopilantes! Des Beatles à Queen en passant par Prince ou Michael Jackson, venez redécouvrir avec une troupe pétillante les plus grands tubes anglophones traduits en français dans un cadre ludique et complètement loufoque. Jusqu’au 4 avril 2020.

Ils sont 13 sur scène, 4 filles et 9 garçons avec une énergie contagieuse et du talent à revendre! Ils sont chanteurs, musiciens, danseurs et ils se connaissent depuis plus de 10 ans! Le concept de leur spectacle est né d’un délire en soirée qu’ils ont testé dans un restaurant cabaret à Saint-Maur et qui a évolué au fil des ans. A partir d’un extrait traduit en français de chansons anglo-saxonnes connues mondialement, il s’agit de deviner le titre original qui sera joué par la suite dans une version 100% française. Le résultat est génial, parfois complètement absurde mais surtout tellement drôle et divinement interprété.

La joyeuse troupe est déjà sur scène quand on arrive en musique dans la salle pleine à craquer : l’ambiance est festive, colorée et on sent les artistes en grande forme pour le show! Les uns après les autres, ils circulent au milieu des spectateurs pour saluer tout le monde chaleureusement. Leurs tenues sont à la fois chic et exubérantes, agrémentées de perruques, strass et paillettes.

Comme c’est la grève à Paris en cette fin d’année, le collectif tient à remercier le public de s’être déplacé si nombreux car Bobino est complet! Nous sommes donc plus de 900 dans la salle pour participer à ce mega Blind Test, animé brillamment par Jonathan (Yoni Dahan).

Les artistes sont multi-instrumentistes et l’orchestration est très réussie. La mise en scène est particulièrement originale et crée une ambiance unique: c’est drôle, enlevé, musicalement excellent et le must c’est quand ils chantent et dansent tous ensemble sur des chorégraphies ingénieuses et abouties.

On ne saurait dévoiler ici les titres à deviner, car ce serait spoiler (divulgacher) le jeu, mais disons que si vous voulez en savoir plus, allez-y, vous ne serez pas déçus! L’ambiance est extra, on ressort de ce concert en chantant les morceaux de la soirée et vous avez de la chance, il reste des dates jusqu’en avril 2020!

Un spectacle à voir et à revoir!

Les Franglaises à Bobino, avec Saliha Bela, Marsu Lacroix, Perrine Megret, Daphnée Papineau, Quentin Bouissou, Yoni Dahan, Joseph Kempf, Romain Piquet, Philippe Lenoble, Laurent Taieb, Martin Pauvert, Fabien Derrien, Alexandre Deschamps. Durée : 1h45