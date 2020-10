La Rough Wave de Structures

On aurait dû, le 1er octobre, assister à un concert new-wave, post punk, à la sauce amiénoise. On devra attendre, comme pour le reste, mais il n’empêche que le quatuor Structures est une des nouvelles forces de la scène française



Froid, clairement, leur son est froid. C’est le sentiment qu’on a à la première écoute. Et dur, il attaque directement dans le vif du sujet. C’est exactement Structures. Fort de simplicité et répétition, le son du quatuor amiénois se dessine, porté par une batterie simple, une basse massive, des guitares acides, des synthés new-wave, et une voix puissante. Leur Rough Wave, selon eux, est poignant, parfois mélancolique, dans une ambiance noire. La voix, monotone et autoritaire, joue parfaitement le jeu de cette ambiance nerveuse.

Déjà, l’évolution entre leur unique EP, Long Life (2018, Constellation Nordique) et leurs deux nouveaux singles (I Kow It’s Late, But .. et Robbery, tous deux chez Deaf Rock) est remarquable -il faut par ailleurs souligner les clips de ces singles, exact illustration de ce que l’on pourrait attendre d’un son aussi énergique que le leur. En un peu plus d’un an, leurs tracks sont devenus de plus en plus fournis, les compères du chanteur prenant part aux backs de ce dernier. La composition, beaucoup plus rigoureuse et variée, creuse plus profondément dans les influences et l’identité propre du groupe. Clairement, comme le montre leur session réalisée pour Rock en Seine cette année, Structures prend confiance, grandir, et devenir un nouveau phénomène français. Après la tristesse liée à l’annulation du concert d’hier, on peut toujours se consoler, ce n’est que partie remise.

Crédit Photo : cover de Structures – Robbery