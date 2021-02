Fantastic Mister Zguy dévoile ses « Etats d’âme » en musique

Etats d’âme est le titre du troisième album de l’auteur-compositeur et interprète français, Fantastic Mister Zguy. Un album de 9 titres composé de chansons chantées en français et en anglais.

Après King Shrimp en 2019 et Queen Shrimp en 2020, Fantastic Mister Zguy entame 2021 avec la sortie ce mois-ci de son troisième album intitulé Etats d’âme. Un opus de 9 titres dans lesquels, le chanteur surnommé « Zguy » parle de voyage, d’amour, de rêverie, de tristesse et des peurs qui peuvent parfois nous submerger. Le tout « avec des mots assez simples » comme le dit l’artiste dans sa bio.

Tout commence un beau jour de mai 2020 après le premier confinement. Zguy se retrouve autour d’une pelouse en compagnie de son ami et chanteur Gaetan Nonchalant avec lequel il partage le titre « Faire tourner la terre » inclus dans l’album. « Dans ma tête, c’était limpide, je me suis dit que c’était une bonne idée de l’inviter à chanter dessus », exprime le chanteur. C’est ainsi que trois semaines plus tard, les deux artistes se retrouvent au Studio Pigalle à Paris pour enregistrer l’album.

Habitué à chanter en anglais depuis son premier EP Shrimp Fishery en 2017, Fantastic Mister Zguy a l’audace de chanter pour la première fois en français dans cet album. Un « grand plaisir » pour le chanteur : « Ça n’a pas bouleversé ma manière d’écrire, au contraire, j’ai le sentiment d’avoir écris de manière très naturelle, comme ça venait », dit-il. Mais Zguy n’a pas abandonné l’anglais pour autant si l’on écoute les chansons : « The Other Guy », « If I Were a Superhero » ou encore « I want you in my bed ». Bref, l’album Etats d’âme de Fantastic Mister Zguy est juste fantastique. A écouter sans modération !

Visuels : © Roland de Cazotte pour l’image en une, © Alter K Distribution pour la pochette d’album.

Fantastic Mister Zguy, Etats d’âme (9 titres) : 1. Plongé dans mon casiotone, 2. Faire tourner la terre (feat Gaëtan Nonchalant), 3. The Other Guy, 4. If I Were a Superhero, 5. C’est Novembre, 6. C’est comme ça (feat Pi Ja Ma), 7. I Want You In My Bed feat Th Da Freak, 8. Ce joli tableau de toi, 9. Gisèle.