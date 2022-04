Mythos jour 2 à Rennes : du temps calme à la tempête

La 25ème édition du festival Mythos se déroule du 1er au 10 avril à Rennes. Immersion dans les premiers jours…

Décidément, pas de chance pour les fans de l’homme orchestre des OMNI (objets musicaux non identifiés) Jacques qui a dû annuler sa venue pour raison sanitaire au sein de son équipe.

Pour lancer samedi le deuxième soir au chapiteau du parc Thabor, les spectateurs n’ont toutefois pas perdu au change avec le live du duo local ATOEM, remuant un dancefloor très en phase avec leur electro où les instruments se mêlent aux machines dans une fusion réussie.

Temps plus calme quelques heures plus tard avec November Ultra, chanteuse à la voix envoûtante, mise en valeur par des arrangements sensibles pour un cœur à choeur avec un public complice. Une heure d’émotions et d’interventions drôles et piquantes, exemple talentueux d’un warm- up accrocheur qui captive et laisse de jolis souvenirs.

Lewis of Man enchaînait avec un registre plus soutenu, triturant ses machines, sautillant et se donnant à fond malgré un abus de fumée blanche pas toujours indispensable, captivant une foule complice.

Plus mélodique mais aussi dansant, Thylacine, accompagné d’un pianiste, a montré à celles et ceux qui ne le connaissaient pas toute la profondeur et la diversité de son inspiration. Du studio à la scène, un producteur exigeant, original et fulgurant.

Rodolphe Peté

www.festival-mythos.com