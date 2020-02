La playlist (re)quasi-frenchy

Cette semaine Gods of Venus, Polo G and friends, Amaurie, Superbravo et LeWis Ofman.

Il n’y a plus foule — SuperBravo

Soutien absolu, soutien évident, soutien nécessaire au combo français en trio, deux filles et un garçon en route vers la lumière de synthèse pop, bien balancée et fourmillante d’inventions; mine de rien la mode du couplet-refrain hypnotique a encore quelques jolis attraits à représenter.

Attitude — Lewis OfMan

Toujours français, un œil sur le jardin d’enfants avec le brillant Lewis qui n’a finalement qu’à se baisser pour ramasser du groove. Rien de spécialement original dira-t-on mais voilà, à tous les coups ça marche (sauf quand il se met à chanter)… So let’s do it.

Wings of life — Gods of Venus

En mode mineur mais non sans ambition orchestrale, le collectif made in french rend hommage à ses grands frères Michel Colombier mâtiné de Sebastien Tellier dans une envolée Space disco sans faute qui fait lever les bras au ciel et emporte tout sur son passage. La vague?!

Go stupid — Polo G, Stunna 4 Vega&NLE Choppa

Puisqu’on parle de danse, allons-y carrément : salle de classe US avec le prodige du moment lourdement armé en featuring. On avance à l’intimidation, old fashion et éternel délire de graduate school avec ce petit resserrement du tempo qui fait se relever les épaules des oiseaux de l’année. Sans complexe, go stupid.

Exaltation — Amaurie

Pour finir, on n’entrera pas dans le CV d’Amaurie, trop fourni, trop désespérant… La voix suffit pour créer l’attention et le texte ciselé et parfaitement calibré pour faire mouche à chaque fois. Au niveau au-dessus d’une production lambda.

Visuel : Wings of life — Gods of Venus