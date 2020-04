La playlist pseudo-déconfite

Cette semaine Infinit’-Alpha Wann, Howling, Duñe & Crayon, DaBaby et Vita Schmidt.

Cigarette 2 Haine — Infinit’ (ft. Alpha Wann)

Au départ, il y a avait peut-être l’idée d’un petit carillon, d’une flûte un peu orientale d’un type qui incite les serpents à sonnette à danser. Ici, ça glisse, vers des trucs plus contemporains qui feraient passer la musique des Residents pour la bande-son d’une série polar à la française. Ça tape comme dit le gars d’Antibes, c’est une course poursuite avec celui que je dois être.

Sad sh !t – DaBaby

Quand il n’est pas en train de gifler une fille qui lui aurait balancé son téléphone dans la gueule, puis d’exiger des excuses sur Instagram pour contrer celle-ci à deux doigts de porter plainte, DaBaby fait de la musique …

Blind — Howling

On prend de la hauteur avec RY X et Frank Wiedemann qui se la jouent « Chevaliers du ciel » ou peut-être même « Odyssée de l’espace ». Nous sommes deux planètes différentes, sur notre propre orbite, mais qui se rencontrent quand nous nous réunissons pour faire de la musique. Et ça marche plutôt pas mal… Album à venir en juillet, si tout va bien.

Know someone — Vita Schmidt

Ce n’est pas seulement pour ce moment de guilty pleasure, un solo de guitare à la cool qui surgit de façon impromptue sous l’ambiance jazzy furieusement 80’ (Matt Bianco et sa muse Basia Trzetrzelewska). Non, c’est aussi que la petite Franco-norvégienne est bien partie pour attirer l’attention avec son album à venir. Dans quelques jours si tout va bien.

The one/Ten years — Duñe x Crayon

On va finir en douceur avec ce petit plat mitonné chez les amis de Roche musique, et démarré il y a presque quatre ans. C’est donc goûteux et maturé, ça fond presque dans la bouche et souligne s’il est besoin la puissance du tournant R’nB qui a peu à peu embarqué tout le monde, à la façon d’une new Northern soul.

Visuel :Duñe x Crayon – The One / Ten Years