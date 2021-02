La playlist dans la brume de l’hiver

Cette semaine Turfu, Philippe Cohen Solal &Mike Lindsay, KillASon, LO et Suzanne Belaubre.

Bring them it (feat.Adam Glover et Hanna Peel) — Philippe Cohen Solal &Mike Lindsay

Le leader du Gotan Project et le fondateur de Tunng annoncent un album dédié à l’art brut de Henry Darger (et qui avait déjà inspiré Indochine). Ce premier titre oscille entre hymne blues et symphonie enfantine avec, derrière, la simplicité sucrée des couleurs et du son; tout le drame de l’épopée-fleuve de 15 000 pages de Darger : The Story of the Vivian Girls. Sortie le 5 février.

Astral Nouba (feat.Kate Young) — Turfu

On reste dans l’ambiance chaloupée du Gotan Project avec ce tête-à-tête bien dans notre air du temps et des derniers souffles de l’anthropocène. Figures animales et belle perspective de montagne avant que ne surgisse l’incantation finale de la lumineuse Kate Young. Tout à fait entraînant.

Off Track (feat.Anna Kova) — KillASon

Lorsqu’un petit français se pique de rapper en anglais, il lui faut d’abord « imiter, imiter » et trouver dans les scansions propres à la langue de quoi construire son propre flow, sa propre histoire. Quand on échoue, c’est vraiment lamentable mais quand ça marche ça donne des trucs excitants comme ça.

(Vert) campagne— Suzanne Belaubre

En français dans le texte cette fois, le chemin tortueux d’une féminité qui progresse hors des slogans battus, dans une chanson qui se tient à l’écart des sentiers balisées et de l’emphase pénible des autoroutes de l’auto-proclamation. Une tentative brève et sincère de tout dire en quelques mots. Sans peur et sans reproche.

(DIY) by Suzanne Belaubre

Delphine— LO

Pour finir, à la façon d’un Hibernatus extrait du caveau de Serge Gainsbourg, le portrait d’une jeune fille en feu poussé par un garçon qui préfère tourner légèrement la tête pour en parler pour raconter cette ambivalence identitaire qui nous saisit tous, vertigineuse et brute de décoffrage. Joli coup d’essai.

Visuel : Bring them it (feat.Adam Glover et Hanna Peel) — Philippe Cohen Solal &Mike Lindsay