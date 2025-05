Karen Cheryl : Étonnamment romantique ….et toujours culte !

Parfois moquée, souvent aimée, Karen Cheryl fut l’une des figures les plus marquantes – et les plus mésestimées – de la variété française des années 70 et 80. Derrière le vernis d’une pop légère et d’une image calibrée pour les plateaux télé, se dessine le parcours d’une artiste à la sincérité jamais feinte, Aujourd’hui, elle revient avec “Étonnamment Romantique”, un coffret de trois CD, aussi nostalgique que touchant. Le portrait d’une idole atypique, aux tubes acidulés et aux refrains entêtants.

Il fallait oser. Oser rééditer Karen Cheryl dans un coffret trois CD, Étonnamment Romantique, en pleine époque de playlists aseptisées, d’hommages cyniques et de mémoire sélective. Oser réécouter sans distance ironique celle que tant de critiques ont regardée de haut. Née Isabelle Morizet, elle est repérée par Jean-François Michael (chanteur de Adieu jolie Candy) et propulsée par Jean Schmitt, producteur historique du label Carrère, dans les années 70. Elle adopte le pseudo anglo-saxon « Karen Cheryl », typique d’une époque où le glamour venait d’outre-Atlantique, mais reste résolument française dans le ton et l’intention. Ses principaux collaborateurs auront été des artisans de l’ombre qui ont façonné la pop hexagonale sans jamais grimper sur scène : Gérard Salesses, arrangeur attitré d’AB Productions, Guy Mattéoni, compositeur prolifique, Yves Dessca, parolier pour Claude François, et l’inévitable Didier Barbelivien, plume omniprésente des années variét’. Dans le système rôdé d’une industrie musicale alors au top, la force de Karen Cheryl fût cette capacité rare à rendre crédibles des chansons très écrites comme des bluettes adolescentes. En ce sens, la chanteuse aura occupé un territoire singulier, entre Sheila, France Gall, Joelle de Il était une fois et plus tard Lio, tout en gardant une identité propre. Dans les années 80, alors que la musique s’éloigne de ses premiers amours, elle entame une brillante reconversion télévisée : animatrice de jeux et d’émissions jeunesse, elle devient une figure familière des foyers français, avant d’opter pour son nom civil dans les années 2000, lorsqu’elle se tourne vers la radio et les débats sociétaux. Sur le premier CD, derrière « Ne raccroche pas, je t’aime (1976), l’un de ses plus célèbres tubes, on retrouve l’innocence sentimentale des débuts. « Garde-moi avec toi et « Épouse-moi » déroulent des romances typiques des années 70 où la candeur des paroles s’oppose à une orchestration plus dense. Avec son orchestration grand orchestre « Ne regrettons pas Syracuse » clin d’œil assumé à Henri Salvador illustre une volonté d’aller puiser dans le patrimoine de la chanson française, avec douceur et légèreté. « Aimée ou amoureuse » incarne ce dilemme adolescent entre attachement et passion. Le CD2 nous renvoie à l’heure des 80’s, de ses synthés et de ses blousons fluos. Avec « La Marche des machos », Karen Cheryl s’essaie à la satire pop. Elle déjoue les clichés virils avec humour et élégance, sur fond de synthétiseurs clinquants. « Mes années de lycée » (1984) est une carte postale générationnelle, tandis que « Les Nouveaux Romantiques » affiche un clin d’œil appuyé à la vague new wave anglo-saxonne (Spandau Ballet, Duran Duran) avec ces claviers brillants et cette esthétique futuriste. Une tentative d’intégration de codes internationaux à la chanson française. « Mon rêve en vidéo » évoque la fascination naissante pour l’image, le clip, la starification médiatique : en avance sur son temps, la chanteuse originaire de Vaucresson (92) anticipe le culte de la télévision et du paraître. Dans le répertoire de Karen Cheryl, “Si…” tient une place à part. Ni tube dansant, ni bluette formatée, cette chanson révèle une autre facette de l’artiste : celle d’une interprète capable de fragilité, de nuance, et d’émotion pure. Ces chansons jouent avec les codes visuels et sonores des années 80, et nous rappelle que Karen Cheryl fut aussi une icône moderne, connectée à son époque. Dans le dernier volet du coffret, place à la tendresse et à l’humour. « Oh chéri chéri » et « Pense à moi, quand même » dégagent simplicité et sincérité dans le kitsch. « Twister ma peine » ose un mélange entre chagrin d’amour et rythmes dansants, comme si le twist vintage pouvait soigner les blessures. Ici deux titres retiennent notre attention : « Voulez-vous danser Grand-Mère » loufoque et attendrissant – et « Maman la plus belle du monde », reprise de Fernand Bonifay popularisée par Luis Mariano, que Karen Cheryl réinterprète avec un naturel émouvant. Deux morceaux qui réconcilient les générations. Ce coffret triple CD est une madeleine sonore aux refrains entêtants pour toute une génération tant la sélection proposée ici réveille la mémoire collective et éclaire les différentes facettes de Karen Cheryl : romantique, effrontée, moderne… et souvent touchante.

Jean-Christophe Mary

Karen Cheryl « Étonnamment romantique » (Warner)





Disque 1

01 GARDE-MOI AVEC TOI

02 JE T’APPARTIENS

03 MA VIE N’APPARTIENT QU’À TOI

04 BERGÈRE EN BLUE-JEAN

05 AIMÉE OU AMOUREUSE

06 FAIBLES FEMMES

07 LE CIEL DE L’AMÉRIQUE

08 TOUT EST BEAU DANS MON ROYAUME

09 JE N’AI JAMAIS DIT JE T’AIME

10 SAMEDI, DIMANCHE ET FÊTES

11 OH MAMA MIA

12 NE RACCROCHE PAS, JE T’AIME

13 NE REGRETTONS PAS SYRACUSE

14 QUI EST-IL ?

15 LES NEIGES D’ÉTÉ

16 AMOUR SÉRÉNADE

17 LA QUERELLE

18 L’AMOUR QUE L’ON SE DONNE

19 AVEC TOI C’EST VENISE

20 ÉPOUSE-MOI

21 L’HEURE DE TE REVOIR

22 COMME UNE ENFANT ABANDONNÉE

Disque 2

01 LA MARCHE DES MACHOS

02 CHANTE POUR NOUS MAMA

03 SI…

04 DOCTEUR MENTEUR

05 MON RÊVE EN VIDÉO

06 JE M’ACCUSE, JE T’AIME

07 UN AMI POUR UNE FEMME

08 SCOOP SUR MA VIE

09 L’AMÉRIQUE DANS L’RÉTRO

10 BABY DOLL

11 LES MOTS

12 INTERDIT

13 LES NOUVEAUX ROMANTIQUES

14 MÉTÉO AMITIÉ

15 NATURELL’MENT

16 JE ME SOUVIENS

17 MES ANNÉES DE LYCÉE

18 DIS-LUI S’IL M’OUBLIE

19 ROCK’N’ROLL TENNIS

20 SÉPARATION PROVISOIRE

21 SANS L’ONCLE TOM

22 EX STAR

Disque 3

01 OH ! CHÉRI CHÉRI…

02 SEULE

03 TWISTER MA PEINE

04 LE TOUT POUR LE TOUT

05 PENSE À MOI, QUAND MÊME

06 QUAND ON S’AIMAIT

07 VIVE LES HOMMES

08 NOTRE ÉVASION

09 BEAU C’EST BEAU

10 S’IL ME RESTE DU TEMPS

11 L’AMOUR C’EST ÇA

12 T’ES PAS TOUT SEUL

13 VOULEZ-VOUS DANSER GRAND-MÈRE ?

14 MAMAN, LA PLUS BELLE DU MONDE

15 PETIT PAPA NOËL

16 VIVE LE VENT

17 LOLITA

18 JOYEUX ANNIVERSAIRE

19 LES CHANSONS DE FRANCE (MEDLEY) (SUR LE PONT D’AVIGNON / IL ÉTAIT UNE BERGÈRE EN PASSANT PAR LA LORRAINE / LA MÈRE MICHÈLE / NOUS N’IRONS PLUS AU BOIS À LA CLAIRE FONTAINE / CADET ROUSSELLE / IL COURT, IL COURT LE FURET)

20 LE P’TIT RENNE AU NEZ ROUGE

21 BANDES DESSINÉES