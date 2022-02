Le Sunset a fêté ses 40 ans au Théâtre du Châtelet : une soirée inoubliable !

Vendredi 28 janvier 2022, le Théâtre du Châtelet était plein pour accueillir une pléiade d’artistes renommés venus fêter les 40 ans du temple du jazz de la rue des Lombards : Jean-Jacques Milteau, Yaron Herman, le Jacky Terrasson Trio, Stéphane Belmondo et Sylvain Luc, Etienne Mbappé Nec +, Rhoda Scott et le Lady All Stars ! Une soirée anniversaire exceptionnelle, qui restera longtemps gravée dans les esprits !

Jean-Jacques Milteau – Lost Highway

Co-animé par Stéphane Portet, directeur et programmateur du Sunset et Émilie Blon-Metzinger, animatrice FIP à la voix onctueuse, le concert démarre avec l’harmoniciste Jean-Jacques Milteau. Accompagné de Gilles Michel, Manu Bertrand, Jean-Yves Lozac’h et du chanteur de bluegrass Carlton Moody à la voix chaude et puissante, ils créent d’emblée une ambiance festive et chaleureuse. Leur dernier album intitulé Lost Highway est un mélange audacieux de country, de blues et de folk. Leur musique nous propulse sur les routes du sud-ouest américain et nous nous laissons bercer au son mélodieux de l’harmonica.

Yaron Herman joue et le temps s’arrête…

Puis c’est au tour de l’incroyable Yaron Herman d’investir la scène. Alors que l’on installe son magnifique piano à queue au centre du plateau, un bleu intense plonge l’auditoire dans un climat plus méditatif. Quand le pianiste commence à jouer, le temps s’arrête littéralement. Le public est comme suspendu aux notes de musique, aux harmonies cristallines qui l’emmènent vers un ailleurs sublime et poétique. Nous décrochons de la réalité, nous sommes totalement captivés. Sa musique touche notre âme et nous vivons un moment en apesanteur. Il nous rappelle Keith Jarrett lors de ses Sun Bear Concerts au Japon en 1976. Extraordinaire.

Jacky Terrasson Trio, un instant de grâce

C’est ensuite l’excellent Jacky Terrasson, accompagné de Géraud Portal à la contrebasse et de Lukmil Perez à la batterie, qui nous interprètent trois superbes compositions : The Call, Alma et Smile. Le fond de scène a changé de couleur. Nous sommes désormais imprégnés de rose framboise, dont la douceur fait écho au charme des mélodies. Chaque morceau est un instant de grâce et de beauté absolue. Nous sommes submergés d’élégance et de virtuosité.

Stéphane Portet, maître de cérémonie

Entre deux groupes, Stéphane Portet partage avec le public quelques anecdotes savoureuses sur les moments forts du Sunset depuis sa création. Il nous raconte les débuts de l’aventure en 1976, avec le rachat du Diable Vert, petit restaurant du 60 rue des Lombards, par son père Jean-Marc Portet, qui nous fera l’honneur de monter sur scène. Comment ne pas évoquer aussi le violoniste Didier Lockwood, à qui les habitués du Sunset rendent régulièrement hommage ? Enfin, il nous parlera de l’aménagement des deux salles du lieu, où les plus grands artistes de jazz aiment se retrouver. Mais le Sunset c’est avant tout une histoire de famille et les deux filles de Stéphane viendront même saluer le public avec un petit clin d’œil de la plus jeune qui présentera au micro les artistes du dernier set.

Stéphane Belmondo et Sylvain Luc

Après l’entracte, Stéphane Belmondo et Sylvain Luc nous offrent un duo guitare/bugle envoûtant. Le moment est intimiste et délicieux. Les sonorités pures et veloutées nous font voyager dans une bulle de bien-être. Quel bonheur d’écouter The Melancholy of Rita, African Waltz ou encore Les yeux dans l’eau, dont les phrases musicales sont de véritables caresses qui nous enveloppent de douceur. Tout simplement exquis.

Etienne Mbappé NEC +

C’est alors qu’entre en scène une véritable rock star du jazz ! Chapeau et gants noirs assortis, lunettes de soleil colorées, chemise à motifs, le formidable bassiste Etienne Mbappé apparaît entouré de ses fabuleux musiciens : Christophe Cravero aux claviers et violon et Nicolas Viccaro à la batterie. Mais quel trio ! Leur musique, c’est de la bombe ! Ils diffusent sur le plateau une énergie électrique et nous sommes embarqués dans un tourbillon d’émotions. Nous hallucinons devant le talent de Christophe Cravero qui tient son violon comme un ukulélé et parcourt toutes les touches du clavier avec une facilité déconcertante. Not time yet, Mang Lady, Na Yo Ndé, No woman no smile seront les titres choisis pour le concert. Le câble de la basse ne fonctionne pas ? Aucun problème, nous découvrons alors Etienne Mbappé en showman qui transforme l’incident en opportunité de faire rire tout l’auditoire. Très fort !

Rhoda Scott et le Lady All Stars, cerise sur le gâteau !

Pour clôturer les festivités, nous applaudirons à tout rompre l’organiste aux pieds nus, l’unique Rhoda Scott et le Lady All Stars : Anne Paceo, Julie Saury, Lisa Cat-Berro, Géraldine Laurent, Jeanne Michard et Julien Alour. Ils nous interpréteront City of the rising sun, Laissez-moi, R&R et I wanna move. L’orgue Hammond sera positionné bien au centre du plateau sous une lumière chaude qui fera resplendir le sourire éclatant de Rhoda. Epoustouflante d’énergie, gorgée de talent et de générosité, elle sait se renouveler en permanence et s’entourer des meilleurs. Mention spéciale au duo de batteuses à la rythmique spectaculaire.

David El Malek, Pierre de Bethmann et Sophie Alour n’ont malheureusement pas pu être de la partie mais les prochains concerts sont déjà annoncés et nous avons hâte de les revoir !

Les 40 ans du Sunset, c’est un peu comme pour les 400 ans de l’anniversaire de Molière, nous sommes prêts à les fêter toute l’année !

Visuels : (c) GE

Les 40 ans du Sunset

Au Théâtre du Châtelet

Le vendredi 28 janvier 2022

De 20h à 23h30