David El Malek, Baptiste Trotignon et Yoann Loustalot au Sunset Sunside

Après la sortie de son album Travelling, le saxophoniste David El Malek s’est produit le samedi 15 avril sur la scène du Sunset Sunside avec Baptiste Trotignon (piano) et Yoann Loustalot (bugle). L’album, lui, a été enregistré en 2019 avec Pierre de Bethmann et Alex Tassel.

Des ballades réjouissantes

C’est un set de quatorze ballades que nous a proposé le trio, c’est-à-dire de morceaux lents, sans beaucoup d’improvisations, ce qui aurait pu être facilement ennuyeux ; mais ça ne l’était pas une seconde. D’abord grâce au son de la formation ; en effet, le bugle se marie parfaitement au saxophone ténor. Ensuite, grâce aux superbes arrangements de David El Malek, que Baptiste Trotignon et Yoann Loustalot, nous indique-t-il, ont déchiffrés peu de jours avant, ce qui est d’autant plus impressionnant. Tout est écrit, très chantant (d’ailleurs, plusieurs morceaux – sinon tous ? – sont des chansons : “Pépée” de Léo Ferré, “Send in the clowns”, “Uri” de la géniale chanteuse Achinoam Nini…) ; nous sommes entre le jazz et la musique classique.

Enfin, grâce aux enchaînements entre les morceaux, par modulations successives ; de sorte que ce concert semblait un véritable film. Les trois voire quatre premiers titres, puis d’autres dans la suite du set, forment une phrase : était-ce voulu ? “Soon, If I could Touch the dream, Covenant of love…” “Gloria Pépée, Uri !” “The Sundreamers Send in the clowns”…

Les morceaux

Le premier morceau installait l’ambiance, le deuxième est plus mélodique. Les improvisations parfaitement placées dans le déroulement du concert apportent l’épice à la douceur des ballades. Lors du solo de David El Malek avant “Pépée”, le temps paraît suspendu ; les trois musiciens nous impressionnent pendant “The sundreamers” (Alecsander sacha Argov), titre qui laisse rêveur, comme son nom l’indique.

Le saxophone fait l’enchaînement, de la mineur à mib majeur, avec la célèbre chanson composée par Stephen Soundheim, “Send in the Clowns”, de la comédie musicale A Little Night Music créée en 1973. Un trille entre la note sensible devenue sous-dominante (de sol# à lab) et la dominante (sib) permet de “teaser” puis de lancer le standard.

Un autre morceau très mélodique et mélancolique suit, et on le comprend au vu du titre : “My second childhood” de Matti Caspi, immédiatement suivi de “Ma navu” de J. Spivak, une danse folklorique israélienne, dans la même tonalité, avant de moduler. Le trio enchaîne avec une autre folk dance, celle de David El Malek. Le concert finit sur “Ein gedi” de Dov Aharoni puis, en bis, “Got to be there” d’Elliot Willensky.

Pendant plus d’une heure, on se sent comme sur un nuage. Mon seul regret, ne pas avoir pu rester pour le trio piano/basse/batterie de Baptiste Trotignon avec Clovis Nicolas et Tony Rabeson : le contraste n’aurait été que plus saisissant !

Un concert à réécouter sur France musique

(c) Image officielle du disque “Travelling”