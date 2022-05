Grand retour musical de Psy avec l’improbable Psy 9th

Après une pause de cinq ans et la création de son propre label P Nation, le géant musical PSY fait son comeback le 29 avril avec son 9 ème album composé de 12 titres intitulé PSY 9th .

PSYCHO WORLD

Psy est un artiste coréen sous sa propre agence, P Nation en activité depuis les années 2000. A l’origine compositeur, il se met à interpréter ses titres par manque de clients. C’est le début du phénomène PSY qui poussera la musique Kpop sur le rang international.

Avec sa volonté de traduire son univers par la musique, des titres comme Gagnam Style qui explosent tous les records, Gentlemen , Daddy ou New Face ont fait danser la terre entière. Aussi connu pour sa personnalité délirante que pour ses memes, il fait apparition dans de nombreuses émissions Tv et est invité dans de nombreux établissements de prestige. En 2019, il lance son label avec comme premier artiste Jessi, qui sera suivi de Hyuna, Dawn, Swings, Crush, Heize, Penomeco et bientôt son premier boy Group TNX issu du programme survival LOUD. Après une carrière bien menée, Psy nous sert un album de qualité comprenant des featurings des plus interessants avec comme title track That That ft Suga de BTS.

GOLDEN SONGS

Banger, That That écrase déjà le #1 des tendances musicales et atteint les 32 millions de vues sur YouTube après 1 jour seulement. Produit et en featuring avec Suga de BTS, le palmarès « hit de l’été » lui est déjà attribué. Far West, look chaud et original, pas de danse énergétique et instrumentale qui suit la vibe émise, PSY nous as concocté son produit signature.

« Can you feel it », parole du chorus avant le refrain ne possède aucune autre réponse que YES. Le titre fait danser, chanter, sauter, tout ce qui donne chaud. L’artiste garde son identité en la modernisant via les paroles et les concepts inclus dans le son. Surprise, Suga apparaît d’un saut lors du clip et se montre sous un nouveau jour auprès des fans.

Le coté humoristique et léger du clip dessine la version 2022 de ce que Psy a à offrir. La chorégraphie reprenant durant le refrain l’iconique « en haut, en bas, à gauche, à droite » touche le mille dans nos coeurs. Bien évidemment, la petite apparition en Gangnam style ne loupe pas le coche.

Niveau promotion, le fandom Cho doit se tenir prêt face à toutes les apparitions de l’artiste. Replay Dance, performance sur scène, et de nombreuses Mv reaction sont déjà disponibles sur Youtube plaçant Psy comme monopole musical actuellement. La vague « That That » arrive sur la population d’une force inestimable.

L’album contient également des titres crisants dont six featuring avec Jessi, Heize, Hwa Sa, Crush, TABLO, Sung Si Kyung. On retrouve une diversité musicale comme à son habitude avec des titres écrits durant les cinq années précédentes qui témoignent d’une certaine évolution chez l’artiste. Influence Pop, Hip Hop, ballade: Chante, danse et saute sont les trois mots d’ordre.

Espérons du contenu lié à ses titres pour une meilleure perception des univers ainsi qu’un world tour de la global star Psy.

Image: Cover album Psy 9th ©Wikipédia