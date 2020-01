Zimmer sera à la Maroquinerie le 15 janvier prochain ! [Jeu-Concours – Gagnez 5×2 places]

Sortez vos agendas ! Le 15 janvier prochain le jeune producteur français Zimmer jouera à la Maroquinerie les tracks envoûtants de son premier album dans un concert unique. Toute La Culture sera évidemment présent et vous fait même gagner des places (5×2). Tentez votre chance pour (re)découvrir l’un des producteurs phares de la scène électronique française.

La nouvelle French Touch

Depuis quelques années on assiste en France au renouveau de la scène électronique expérimentale. On voit découvre ainsi fréquemment des ovnis, tels que Rone, Fkj, Thylacine et bien d’autres.. Tous réinventent à leur manière la production musicale et posent leurs pierres dans l’édifice des musiques électroniques internationales. Zimmer, signé sur l’excellent label Roche Musique (FKJ, Darius, Kartell), s’inclut totalement dans ce processus et affirme être à la recherche de l’esthétisme avant tout. On le retrouve donc dans des styles éclectiques, oscillant entre une progressive planante et des morceaux technos plus adaptés au dancefloor.

Un univers onirique

Comme évoqué précédemment, sa musique est difficilement qualifiable.. et c’est tant mieux ! Ses productions expérimentales évoquent souvent des images, on retrouve d’ailleurs cet univers onirique dans ses clips, toujours étonnant de justesse et d’imagination. Les inspirations revendiquées sont diverses: Bicep, Bonobo, Caribou ou encore The XX résonnent dans les mélodies aériennes de l’album qu’on découvre depuis la sortie des singles Mayans et Make It Happen.

Le concert à la Maroquinerie

Après son DJ set au Rex pour la traditionnelle release party (Zimmer étant aussi un excellent DJ programmé dans une multitude de clubs autour du monde depuis de longues années), c’est à la Maroquinerie que nous le découvrirons avec un set live prometteur. Le spectacle sera aussi visuel, proposant un jeu de lumière pointu et une performance travaillée durant l’intense tournée Outre-Atlantique de décembre dernier.

Rendez vous donc le 15 janvier prochain

Pour l’occasion, Toute La Culture, en partenariat avec Miala vous fait gagner 5×2 places ! Alors n’hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux pour participer. Ce sera l’occasion de danser ensemble et de se rendre dans la toujours plaisante salle de la Maroquinerie. On attend vos messages !

Luca Juilliard

Remerciements : Miala & Salomé Vallet Adams

Visuel : Miala