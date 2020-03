Caravan Palace enflamme le Zénith !

Le 7 mars dernier, le groupe Caravan Palace présentait en live au Zénith de Paris son 4ème album intitulé Chronologic, un mélange punchy et audacieux de sons jazzy et électro. Avec de nombreux hits accompagnés d’effets visuels électrisants et beaucoup d’invités surprises, le groupe survolté s’en est donné à coeur joie et a offert un grand moment musical à ses fans !

Complet et surexcité, le public a répondu présent à cette date très attendue des amateurs d’électro jazz. Après deux ans de préparation en studio, la chanteuse Zoé Colotis et les quatre compositeurs du groupe Arnaud Vial (guitare, synthé), Charles Delaporte (contrebasse, synthé), Hugues Payen (violon, synthé) et Antoine Toustou (synthé, trombone) étaient dans une forme olympique pour nous présenter leur nouvel opus, dans les bacs depuis août 2019.

Dire de Caravan Palace que c’est un groupe de scène à l’énergie contagieuse est un doux euphémisme si l’on prend en considération la performance de haute voltige dispensée ce soir-là ! Inépuisables, d’humeur particulièrement festive et faisant des bonds dans tous les sens, ces artistes sont clairement montés sur ressorts.

Leur show, c’est de la dynamite musicale !

Zoé Colotis, au panache sans égal et dont les tenues de scène sont toujours élégantes et très stylées, a ce grain de voix particulier, à la fois jazzy et rétro, et ajoute aux sonorités instrumentales une tonalité chaude, presque nostalgique qui envoûte le public. On notera aussi les nombreux feat. vocaux à l’instar de Charles X, fabuleux rappeur venu exprès de Los Angeles ou encore Tom Bailey à la voix de velours.

Pour la réalisation de Chronologic, les musiciens sont partis d’une centaine de morceaux pour n’en garder qu’onze, dont les très remarqués Plume, Miracle et Supersonics qui s’écoutent en boucle. Tous les titres de l’album sont des pépites où l’on retrouve un mix savoureux d’électro, de swing, de jazz mais aussi de rhythm’n’blues, un peu de bossa, de soul et de musique urbaine.

Les hits d’hier et d’aujourd’hui se suivent dans une ambiance euphorisante portée aux nues par une illustration lumineuse puissante : Lone Diggers, Black Betty, Suzy et Jolie Coquine sont des must intarissables et à ce point entraînants que le public est évidemment debout et donne tout !

Depuis plus de dix ans, le groupe passionné de jazz manouche et toujours à l’affût de nouveaux sons, propulsé en 2008 grâce à la plateforme MySpace et produit par Loïc Barrouk (Directeur du Café de la Danse), écume les festivals des Solidays à Rock en Seine en passant par Coachella et les plus belles scènes musicales dans le monde. Leur style unique, à cheval entre vintage et contemporain, est un mélange original d’acoustique et d’électro dont les rythmes endiablés mettent le feu !

On leur souhaite une tournée 2020 toujours plus joyeuse et explosive !

Crédit photos : (c) Florent Drillon et pochette album Chronologic

Caravan Palace

Au Zénith de Paris le 7 mars, puis en tournée en France et en Europe.