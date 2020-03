Confinés à la maison avec Aldebert, Hello Maestro et les comptines d’Okoo !

Dans ce contexte actuel inédit, les parents se retrouvent vite à court d’idées pour occuper les enfants. Après avoir épuiser en famille les sempiternels jeux de société, fait le tour des recettes de cuisine, des cours de sport,et autres activités manuelles, comment les enfants peuvent-ils continuer à aiguiser leur esprit et s’occuper autrement qu’installés devant un poste TV. Pour les tenir à distance des écrans, le label Sony Music a eu la bonne idée de mettre en ligne des histoires audios. Une belle manière de stimuler les enfants autrement avec des histoires qui permettent aux enfants (et leurs parents) de s’évader et de prendre l’air sans sortir de chez eux.



Aldebert

Aux côtés d’Henri Dès, Alain Schneider ou Thierry Gali, Aldebert est aujourd’hui l’un des chanteur les plus populaires chez les enfants.Après avoir connu un beau succès avec ses albums « Enfantillages », enchainé les concerts dont 2 tournées des Zéniths complets, cet auteur compositeur interprète réputé ces textes inspirés aussi tendres que drôles et ses mélodies ciselées, a écrit une collection d’histoires déclinées à partir de son catalogue de chansons. Soient 11 histoires racontées, désormais disponibles sur toutes les plateformes de streaming (les Livres CD sont sortis chez Hachette en librairie). « Le concert de métal », « Super-Mamie contre Dr Mazout », « Mon amoureuse », « Une ascension au poil »…soit autant d’aventures déjantées qui raviront à la fois petits et grands. A consommer sans modération.

Le concert de métal

Retour vers le présent

La grande évasion

Hello Maestro !



Tout le monde se souvient de la série animée « Il était une fois… l’homme » ou « Il était une fois… la vie » et du magazine trimestriel inspiré de cette série culte. Au fil des épisodes, les petits curieux explorent les univers des différentes séries « Il était une fois… « en compagnie de Maestro et de ses amis. Chaque épisode d’une vingtaine de minutes est l’occasion d’apprendre en s’amusant sur des thèmes très variés. Une belle manière d’aborder des thématiques scolaires et des sujets variés comme « L’école primaire au temps de Jules Ferry », « La deuxième vie de nos déchets », « les Jeux Olympiques », « la Tour Eiffel », « La tolérance et le respect » thématiques illustrés par des musiques originales composées par Michel Legrand. Le découpage en chapitres permet d’identifier les principaux axes développés dans chaque épisode. Le célèbre sage Maestro les enfants Psi, Teigneux, Pierrette et Minus partent à l’aventure et c’est au fil de leurs périples, des questions qu’ils se posent, de leurs maladresses et rencontres qu’ils vous embarqueront dans ce véritable voyage ludo-éducatif. Pensez y !

Pour découvrir les histoires audios il suffit de cliquer sur ce lien :

Les Plus Belles Comptines D’Okoo

Yvan Cassar l’emblématique arrangeur et directeur musical de nombreux artistes ( Johnny Halllyday, Mylène Farmer, Céline Dion, Jean-Jacques Goldman…) a recruté un casting exceptionnel pour enregistrer 20 comptines. Nolwenn Leroy, Kad Merad, Gaëtan Roussel, Louis Chedid, Elodie Frégé, Aldebert, Claire Keim sont venus poser leur voix sur les arrangements et orchestrations crées par Yvan Cassar. Cet album, c’est la rencontre entre des artistes d’aujourd’hui et les chansons de notre enfance : Pirouette cacahuète, Il était un petit navire, Petit escargot, autant de mélodies intemporelles et incontournables de la culture pour enfants. des chansons que nous sommes tous capables de fredonner sans même nous en rendre compte et qui parlent à toutes les générations. Qu’on se le dise !

Jean-Christophe Mary