Coffret David Bowie I Can’t Give Everything Away (2002 – 2016) : l’ultime éclat d’une étoile noire !

Le label Parlophone publie I Can’t Give Everything Away (2002 – 2016), un coffret monumental retraçant les quinze dernières années de création de David Bowie. Entre albums studios crépusculaires, live inédits et raretés précieusement rassemblées, une plongée dans la dernière métamorphose du Thin White Duke.

Depuis 2015, la série des coffrets Bowie reconstitue avec soin la trajectoire d’un artiste qui n’a jamais cessé de se réinventer. Un imposant travail de mémoire qui restitue chronologiquement l’intégralité de son œuvre de sous forme de coffrets luxueux. Le récit s’achève aujourd’hui avec ce sixième et dernier volume couvrant les quinze dernières années avec trois albums studios majeurs, un concert inédit mythique, des faces-B et raretés compilées dans Re:Call 6. L’ensemble se déploie sur -douze CD ou dix-huit vinyles- et se complète d’un livre richement illustré. Plus qu’un simple objet de collection, ce coffret apparait comme le testament d’un musicien qui laisse derrière lui une œuvre dense et cohérente.

On croyait tout avoir dit de David Bowie. Depuis sa disparition, en janvier 2016, chaque réédition, chaque inédit déniché dans les archives semblait confirmer l’image d’un artiste insaisissable, maître de ses métamorphoses. Pourtant le coffret I Can’t Give Everything Away (2002-2016) remet en perspective un pan parfois négligé de sa discographie : les années de la maturité, marquées par le retour de Tony Visconti à la production, la reconfiguration de son écriture après une décennie de silence et l’éclat crépusculaire de Blackstar. Pour commencer, Heathen (2002) marque les retrouvailles avec Tony Visconti, vingt-deux ans après l’album culte, Berlin. David Bowie y interroge le passage du temps, le doute spirituel, la fragilité du monde contemporain. Musicalement, l’album s’inscrit dans la droite lignée de ses travaux « berlinois » : production ample, sonorités « live », équilibre entre introspection et fulgurances. Dans cette texture musicale, ces guitares crépusculaires et ces reprises choisies (Neil Young, The Pixies), on y entend un Bowie méditatif, réconcilié avec ses fantômes. Heathen est une œuvre dont la profondeur tranche avec les hybridations pop des 90’s. Plus direct, plus rock, Reality (2003) traduit l’envie de Bowie d’écrire à nouveau pour la scène. Les guitares claquent portées par des rythmiques hachées, les refrains mordent (New Killer Star, Looking for Water), mais la gravité plane encore, en particulier sur Bring Me the Disco King, longue méditation au piano enregistrée en 1993. C’est cet élan, cette vigueur que l’on retrouve magnifié dans A Reality Tour, document live qui témoigne de l’une des dernières grandes tournées de sa carrière, où se côtoient classiques et nouvelles compositions. Album-surprise, enregistré en secret, The Next Day (2013) jaillit comme une réapparition après dix ans de silence. Bowie y revisite ses précédents univers, convoque les échos de “Heroes” et Scary Monsters, mais les détourne avec un esprit acide. À 66 ans, il prouve qu’il peut encore écrire des chansons mordantes qui s’inscrivent dans l’air du temps (The Stars (Are Out Tonight)). Avec ses titres bonus The Next Day Extra est un disque foisonnant, hanté par l’idée d’un temps compté. Ici Bowie joue avec son héritage : la pochette reprenant celle de “Heroes”, le goût des détours ironiques, la densité textuelle. Enfin, ? Blackstar (2016)- point d’orgue et testament musical- est ici présenté dans son intégralité. Gravé avec le quartette jazz de Donny McCaslin, l’album déploie une liberté inédite où jazz expérimental, pop contemporaine et chant funèbre s’entrelacent. Chaque chanson résonne ici comme un requiem en soi, comme si elle était écrite en pleine conscience de la fin.

Au-delà des albums studios, le coffret documente la vitalité scénique de Major Tom dont les tournées tardives sont longtemps restées sous-exploitées. En témoigne le concert inédit du Montreux Jazz Festival (2002) qui est sans doute la perle de ce coffret. On y entend un homme en pleine possession de ses moyens, en pleine renaissance créative, qui joue l’album Low quasiment en entier. L’interprétation est précise, vibrante, presque intimiste dans le prestigieux cadre helvète. Preuve que, loin d’être nostalgique, ce caméléon du rock se réinventait encore sur scène. Quant à A Reality Tour, déjà connu mais restitué ici dans l’ordre des setlists de Dublin, il prend une résonance particulière. C’est la dernière grande tournée mondiale d’un artiste qui, malgré la fragilité de sa santé continuait de jouer chaque soir comme si c’était le dernier. Enfin, le volume Re:Call 6, riche de quarante et un titres rares ou hors-albums renforce cette plongée dans les marges de l’oeuvre : faces B, versions alternatives, contributions à des bandes originales. Autant de fragments qui éclairent ici les différentes étapes de la création. Remasterisations supervisées par Visconti, pressages audiophiles, livret richement documentés mêlant photos rares, fac-similés de manuscrits et notes de production, paroles manuscrites, tous ces éléments proposent une lecture inédite de la dernière période de Ziggy comme un tout cohérent, un cycle qui s’achève par l’éclat sombre de Blackstar. Hautement recommandé.

Jean-Christophe Mary

DAVID BOWIE 6. I CAN’T GIVE EVERYTHING AWAY (2002 – 2016)

Coffret LP :

Livre relié 84 pages

Heathen (Remastered) (1LP)

Montreux Jazz Festival (4LP) (Previously unreleased)*

Reality (Remastered) (1LP)

A Reality Tour (Remastered & Re-sequenced) (3LP)

The Next Day (Remastered) (2LP)

The Next Day Extra (Remastered) (1LP)

? (Blackstar) (1LP)

No Plan (1LP)

Re:Call 6 (Non-album singles, edits, single versions, b-sides and soundtrack music) (Remastered) (4LP)*

Coffret CD :

Livre relié 128 pages

Heathen (Remastered) (1CD)

Montreux Jazz Festival (2CD) (Previously unreleased)*

Reality (Remastered) (1CD)

A Reality Tour (Remastered & Re-sequenced) (2CD)

The Next Day (Remastered) (1CD)

The Next Day Extra (Remastered) (1CD)

? (Blackstar) (1CD)

No Plan (1CD)

Re:Call 6 (Non-album singles, edits, single versions, b-sides and soundtrack music) (Remastered) (3CD)*

DAVID BOWIE 6. I CAN’T GIVE EVERYTHING AWAY (2002 – 2016)

TRACKLISTING CD & DIGITAL

HEATHEN

Sunday Cactus Slip Away Slow Burn Afraid I?ve Been Waiting For You I Would Be Your Slave I Took A Trip On A Gemini Spaceship 5:15 The Angels Have Gone Everyone Says ?Hi? A Better Future Heathen (The Rays)

MONTREUX JAZZ FESTIVAL

CD1

Sunday Life On Mars? Ashes To Ashes Cactus Slip Away China Girl Starman I Would Be Your Slave Ive Been Waiting For You Stay Changes Fashion Fame Im Afraid Of Americans 5:15 The Angels Have Gone

CD2

?Heroes” Heathen (The Rays) Everyone Says ?Hi” Hallo Spaceboy Let’s Dance Ziggy Stardust Warszawa Speed Of Life Breaking Glass10. What In The World Sound And Vision Art Decade Always Crashing In The Same Car Be My Wife A New Career In A New Town Subterraneans

REALITY

New Killer Star Pablo Picasso Never Get Old The Loneliest Guy Looking For Water She’ll Drive The Big Car Days Fall Dog Bombs The Moon Try Some, Buy Some Reality Bring Me The Disco King

A REALITY TOUR

CD1

Rebel Rebel New Killer Star Reality Fame Cactus Sister Midnight Afraid All The Young Dudes Be My Wife China Girl The Loneliest Guy The Man Who Sold The World Fantastic Voyage Hallo Spaceboy Sunday Under Pressure Life On Mars? Battle For Britain (The Letter)

CD2

Fall Dog Bombs The Moon Ashes To Ashes The Motel Loving The Alien Breaking Glass Never Get Old Changes I’m Afraid Of Americans ?Heroes” Bring Me The Disco King Slip Away Heathen (The Rays) Five Years Hang On To Yourself Ziggy Stardust

THE NEXT DAY

The Next Day Dirty Boys The Stars (Are Out Tonight) Love Is Lost Where Are We Now? Valentine’s Day If You Can See Me I’d Rather Be High Boss Of Me Dancing Out In Space How Does The Grass Grow? (You Will) Set The World On Fire You Feel So Lonely You Could Die Heat

THE NEXT DAY EXTRA E.P.

Atomica Love Is Lost (Hello Steve Reich Mix By James Murphy For The DFA) Plan The Informer I’d Rather Be High (Venetian Mix) Like A Rocket Man Born In A UFO I’ll Take You There God Bless The Girl So She

? (BLACKSTAR)

? ’Tis A Pity She Was A Whore Lazarus Sue (Or In A Season Of Crime) Girl Loves Me Dollar Days I Can’t Give Everything Away

NO PLAN E.P.

Lazarus No Plan Killing A Little Time When I Met You

RE:CALL 6

CD1

Slow Burn (Single Edit) Wood Jackson When The Boys Come Marching Home Safe Sunday (Moby Remix) A Better Future (Remix By Air) Slip Away (SACD Mix) Slow Burn (SACD Mix) I’ve Been Waiting For You (SACD Mix) 5:15 The Angels Have Gone (SACD Mix) A Better Future (SACD Mix) Safe (SACD Mix) Everyone Says ‘Hi’ (Radio Edit)

CD2

Sunday (Tony Visconti Mix) Everyone Says ‘Hi’ (Metro Remix Radio Edit) Heathen (The Rays) (Live In Berlin, 22/09/02) Hop Frog — Lou Reed Featuring David Bowie Saviour — Kristeen Young Featuring David Bowie Isn’t It Evening (The Revolutionary) — Earl Slick Featuring David Bowie Bring Me The Disco King (Loner Mix) — David Bowie Featuring Maynard James Keenan And John Frusciante (Taken From The Underworld Motion Picture Soundtrack) New Killer Star (Radio Edit) Love Missile F1-11 Fly Queen Of All The Tarts (Overture) Never Get Old (Single Edit) Waterloo Sunset Rebel Rebel (2003 Re-Record) (Taken From The Charlie’s Angels: Full Throttle Motion Picture Soundtrack) New Killer Star (Sessions @ AOL Live Version, 23/09/03)

CD3