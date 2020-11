Les spectacles classiques et lyriques à voir en ligne la semaine du 2 novembre

Confinement oblige, les concerts ont lieu en streaming, mais comme les artistes ont le droit de travailler devant des salles vides, certains spectacles se font en direct en cette semaine du 2 novembre. Nous voilà donc de retour devant nos écrans …

Par Paul Fourier, Yaël Hirsch, Victoria Okada.

Ce Mardi 3 novembre, à 19h, l’Instant Lyrique, originellement prévu avec Sandrine Piau, Chloé Briot et Susan Manoff, aura bien lieu sans public et sera diffusé sur Youtube. Les tickets dont le montant a été fixé à 2€99, seront utilisables le jour même pour le direct et valable pour visualiser le récital en streaming jusqu’au 18 novembre.

Jeudi 5 novembre, à 20h30, le concert du Balcon dirigé par Maxime Pascal avec le pianiste Alexandre Tharaud, sera diffusé -sur Philharmonie Live et Arte Concert. Au programme : le Concerto pour piano n° 5 de Johann Sebastian Bach, le Concerto pour piano n° 9 « Jeune homme », de Wolfgang Amadeus Mozart et la création française de Kuleshov, concerto pour piano par Oscar Strasnoy.

Samedi 7 novembre à 18h45, le concert d’ « émerveillement poétique » qui devait avoir lieu au Nouveau Monde avec l’Orchestre National de Lille le 05/11 jouera sur la chaîne youtube de l’institution. Au programme : le concerto pour piano n°21 de Mozart par Alexander Gavrylyuk, une direction de Michal Nesterowicz et la symphonie de chambre 4 de Weiberg.

Par ailleurs, L’Opéra Comique et l’Opéra National de Paris sont en train de s’organiser.

Ainsi les équipes de l’ONP espèrent « être en mesure d’enregistrer et de diffuser L’Anneau du Nibelung de Richard Wagner, à la fin du mois de novembre et examine également la possibilité d’adapter la programmation de cette œuvre à l’Auditorium de Radio France, au début du mois de décembre, ainsi que de reprogrammer en fin d’année le ballet Chorégraphes contemporains, créer aujourd’hui qui devait débuter le 4 novembre« .

Du côté du théâtre de la Monnaie à Bruxelles, si les représentations restantes de Die tote Stadt et celles à venir de Der Schauspieldirektor et de Falstaff son annulées; on attend, avec l’impatience la version streaming de Die tote Stadt qui sera disponible sur leur site début novembre pour six semaines. Quant à l’opéra virtuel Is this the end ?, il est encore en ligne jusqu’au 10 novembre.

Enfin, l’Opéra de Bordeaux annonce que leur « Pelléas et Mélisande rencontrera le public d’une façon différente : les représentations ont été converties en séances d’enregistrement à huit clos pour une intégrale au disque à paraître chez Alpha Classics.«

visuel : Affiche l’instant Lyrique