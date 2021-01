L’agenda classique et lyrique du 5 janvier 2021

Après le jugement du Conseil d’État et la confirmation que le monde culturel ne pourra pas redémarrer le 7 janvier, les salles de concert et les opéras n’annoncent plus grand-chose ; les acteurs culturels, prudents, affichent seulement leur programmation prévue à la fin du mois sans plus de précisions. Voici néanmoins quelques spectacles en ligne, avec l’aide desquels il est possible de ronger son frein et de rendre l’attente plus douce.

Par Yaël Hirsch et Paul Fourier.

Vous pouvez aller piocher dans le beau catalogue streaming de la Philharmonie de Paris où l’on trouve notamment un concert dans lequel le baryton Stéphane Degout est l’interprète de quelques joyaux du répertoire romantique (Schubert, Schumann et Weber). En deuxième partie, Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion se mesurent à l’illustre Symphonie « Inachevée» de Schubert.

En replay et pour la somme de 7,90 euros, l’Opéra de Paris propose de voir La Traviata dans la mise en scène de Simon Stone (avec Pretty Yende et Benjamin Bernheim) et Carmen de Bizet (avec Roberto Alagna et Elina Garanca) mise en scène par Calixto Bieito. On peut également aller écouter ou réécouter le Ring de Wagner (direction : Philippe Jordan) diffusé dans sa totalité sur France Musique et dont nous avions rendu compte de nos colonnes.

On ne ratera pas, sur le site de viavosges, la magnifique production de Hansel et Gretel, l’opéra de Engelbert Humperdinck, enregistré, en décembre, sur la scène de l’Opéra de Strasbourg et mis en scène par Pierre-Emmanuel Rousseau (avec Anaïk Morel, Élisabeth Boudreault, Spencer Lang… ; direction : Marko Letonja).

Sur le site de l’Opéra de Marseille (et disponible jusqu’au samedi 30 janvier), on peut également visionner La Bohème de Puccini (avec Angélique Boudeville, Enea Scala, Alexandre Duhamel… ; direction : Paolo Arrivabeni, mise en scène : Louis Desiré).



Vendredi 8 janvier à 18h, un concert de l’Orchestre national du Capitole consacré à Schumann, dirigé par Maxim Emelyanychev (avec le pianiste Adam Laloum) et donné à la Halle aux grains de Toulouse, sera diffusé en direct sur Mezzo et Medici.tv. On pourra également le réécouter, en différé sur Radio classique, le samedi 16 janvier à 21h.

Pourquoi, en cette période pénible, ne pas en profiter pour aller faire un petit tour virtuel à la Scala de Milan (spectacles disponibles en streaming sur le site www.teatroallascala.org sur le Facebook de la Scala et sur sa chaine Youtube) ? :

Mercredi 6 janvier à 11 heures du matin : L’Histoire de Babar et la Symphonie N°29 de Mozart,

: L’Histoire de Babar et la Symphonie N°29 de Mozart, Samedi 9 janvier , Lorenzo Viotti dirige l’Orchestre de la Scala dans la Symphonie N°3 de Brahms et la Symphonie N°7 de Dvorak.

Vendredi 8 janvier à 20h30 (et pour la modique somme de 5 euros) on pourra écouter, sur le site idagio.com, un concert (Beethoven, Malher Haydn) par l’Orchestre de l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Rome (direction : Daniele Gatti, soliste : Markus Werba),

Dimanche 10 janvier, à 10h, sera diffusé, en direct de la Laeiszhalle de Hambourg, un concert (Mozart, Mendelssohn Bartholdy, Beethoven) dirigé par Sylvain Cambreling (violon : Viviane Hagner).



Le programme de l’Opéra de Vienne pour la semaine est le suivant :

Mardi 5 janvier : La Cenerentola de Gioachino Rossini (direction : Jean-Christophe Spinosi, mise en scène : Sven-Eric Bechtolf ; avec Isabel Leonard, Maxim Mironov, Alessio Arduini, Luca Pisaroni …),

: de Gioachino Rossini (direction : Jean-Christophe Spinosi, mise en scène : Sven-Eric Bechtolf ; avec …), Mercredi 6 janvier : Rusalka d’Antonin Dvorak (direction : Tomas Hanus, mise en scène : Sven-Eric Bechtolf ; avec Piotr Beczala, Olga Bezsmertna, Jongmin Park, Elena Zhidkova …),

: Rusalka d’Antonin Dvorak (direction : Tomas Hanus, mise en scène : Sven-Eric Bechtolf ; avec …), Jeudi 7 janvier : La Walkyrie de Richard Wagner (direction : Adam Fischer, mise en scène : Sven-Eric Bechtolf ; avec Christopher Ventris, Ain Anger, Waltraud Meier, Linda Watson, Tomasz Konieczny …),

: La Walkyrie de Richard Wagner (direction : Adam Fischer, mise en scène : Sven-Eric Bechtolf ; avec …), Vendredi 8 janvier : Giselle d’Adolphe Adam (Chorégraphie d’Elena Tschernischova d’après Jean Coralli, Jules Perrot et Marius Petipa),

: Giselle d’Adolphe Adam (Chorégraphie d’Elena Tschernischova d’après Jean Coralli, Jules Perrot et Marius Petipa), Samedi 9 janvier : L’Affaire Makropoulos de Leos Janacek (direction : Jakub Hrusa, mise en scène : Peter Stein ; avec Aikin, Ludovit Ludha, Thomas Ebenstein, Margarita Gritskova, Markus Marquardt, Heinz Zednik …),

: L’Affaire Makropoulos de Leos Janacek (direction : Jakub Hrusa, mise en scène : Peter Stein ; avec …), Dimanche 10 janvier : Siegfried de Richard Wagner (direction : Adam Fischer, mise en scène : Sven-Eric Bechtolf ; avec Christian Franz, Linda Watson, Tomasz Konieczny, Herwig Pecoraro, Jochen Schmeckenbecher …),

: Siegfried de Richard Wagner (direction : Adam Fischer, mise en scène : Sven-Eric Bechtolf ; avec …), Lundi 11 janvier : Don Carlo de Giuseppe Verdi (direction : Marco Armiliato, mise en scène : Daniele Abbado ; avec Stefano Secco, Ferruccio Furlanetto, Dmitri Hvorostovsky, Maria Pia Piscitelli, Béatrice Uria-Monzon…).

Enfin, sur OperaVision, on peut notamment profiter de productions du Komische Oper de Berlin :

Cendrillon de Massenet mis en scène par Damiano Michieletto ,

, Les Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach mis en scène par Barrie Kosky ,

, Semele de Haendel mis en scène par Barrie Kosky.

© Klara Beck (Hansel et Gretel)