L’agenda classique et lyrique de la semaine du 9 mars 2021

Comme chaque semaine Toute la Culture fait le tour des concerts et opéras à voir presque toutes en ligne, sauf pour le Printemps des Arts à Monaco. À vos écrans !

Par Yaël Hirsch et Paul Fourier.

Alors que le Théâtre de la Monnaie a dû annuler son » Bastarda ! « en raison de la pandémie, il propose à la place deux soirées composées des meilleurs moments d’Elisabetta, regina d’Inghilterra de Rossini et de La favorita de Donizetti (direction : Francesco Lanzillotta, Conception visuelle et mise en espace : Olivier Fredj, 10 euros la séance à acheter sur le site de La Monnaie) :

Jeudi 11 mars à 19h30, c’est » The queen and her favourite » avec Salomé Jicia, Sergey Romanovsky, Lenneke Ruiten et Enea Scala

Vendredi 12 mars à 19h30, c’est » The king and his favourite » avec Vittorio Prato; Raffaella Lupinacci, Luca Tittoto et Enea Scala

Samedi 13 mars, à 20h, c’est l’ouverture du Festival Franco-Russe de Toulouse, avec le chef Ukrainien Kirill Karabits, à la direction Orchestre national du Capitole de Toulouse dans un programme Prokofiev : Le lieutenant Kijé et la Symphonie n°5 en si bémol majeur, op. 100. Concert diffus en live sur la chaine YouTube et la page Facebook de l’Orchestre National du Capitole.

À 20h également, L’Orchestre National de Lille retrouve avec joie son premier chef invité, le néerlandais Jan Willem De Vriend dirige un programme « héroïque » autour de grandes figures masculines du début du 19e siècle européen : les compositeurs Cherubini et Beethoven, mais aussi ceux qui les ont inspirés : Louix XVIII et Napoléon.

Dimanche 14 mars, ce sont les premiers concerts du Festival le Printemps des Arts de Monte-Carlo qui a lieu « en vrai » avec des concerts aménagés en journée. À 14h30, au Musée Océanographique, des solistes de l’Ensemble Intercontemporain proposent un programme autour de Liszt et l’école de Vienne. Et à 16h, c’est tout l’Ensemble dirigé par Matthias Pintscher, qui propose un programme Schönberg avec Cinq pièces pour orchestre, Rosen aus dem Süden et le quatuor à cordes et piano)

Lundi 15 mars, à 20h30 sur Philharmonie Live l’heure est à « La Diversita » avec le Paris Mozart Orchestra dirigé par Claire Gibault et Rebecca Tong (lauréate du concours La Maestra 2020). Il y a aussi la pianiste Maria-João Pires dans la Symphonie n° 25 et le Concerto pour piano n° 20 de Wolfgang Amadeus Mozart, humus de Alexandra Grimal et le Divertimento pour cordes de Bartok.

Sur la chaîne Mezzo, on peut notamment voir :

Madame Butterfly dans une production du Royal Opera House de Londres (avec Ermonela Jaho et Marcelo Puente, direction : Antonio Pappano, mise en scène : Moshe Leiser et Patrice Caurier (vendredi 12 mars à 9h30, dimanche 14 mars à 02h00, lundi 15 mars à 06h00 et mercredi 17 mars à 13h00, sur Mezzo Live HD)

Norma, encore dans une production du Royal Opera House de Londres (avec Sonya Yoncheva, Joseph Calleja et Sonia Ganassi, direction : Antonio Pappano, mise en scène : Alex Ollé)(vendredi 12 mars à 21h00, sur Mezzo Live HD)

La Belle Hélène qui nous vient de l’Opéra de Lausanne (avec Julien Dran, Julie Robard-Gendre, Michel Fau, direction : Pierre Dumoussaud, mise en scène :Michel Fau)(dimanche 14 mars à 16h40 sur Mezzo)

visuel : affiche du Printemps des Arts