L’agenda classique et lyrique de la semaine du 8 juin

C’est reparti doucement pour le monde de la musique. Alors que le Théâtre des Champs-Élysées vient d’annoncer la réouverture de sa billetterie pour la saison prochaine, les artistes et salles qui proposent des concerts privilégient encore, pour l’instant, le numérique mais live, ensemble et organisé. Voici notre sélection de la semaine.

Par Yael Hirsh, Victoria Okada

Mardi 9 juin, Le premier des cinq concerts du BeethovenFest parisien, réalisé sur l’idée de la violoniste Liya Petrova et enregistrée et filmé à la Salle Cortot, sera diffusé sur France TV/CultureBox. Au programme : le 1er Trio et la Sonate pour violoncelle et piano no. 2 op.5 de de Beethoven. Avec Aurélien Pascal, Alexandre Kantorow, Victor-Julien Laferrière et Jonas Vitaud.

Mercredi 10 juin, à 19h, dans le cadre des « Rendez-vous à Paris » à huis clos et organisés au profit de l’Institut Pasteur, un programme Bach, Ligeti, Fauré et Escaïch sera diffusé en live à la Fondation Singer-Polignac (et en direct sur Medici.tv) ; avec Thierry Escaich et Christian-Pierre Lamarca. Informations ici.

Jeudi 11 juin, à 18h30, le Quatuor Tchalik vous propose sur sa page facebook un live de 30 minutes (Mozart n°17 « La Chasse ») puis un temps d’échange après l’œuvre. Et, à 20h, à l’Auditorium de Radio France, l’Orchestre National de France, sous la direction de Daniele Gatti, jouera, à huis clos, Dutilleux (Mystère de l’instant) et Honegger (Symphonie n° 2). Le concert est diffusé en direct sur France Musique.

Vendredi 12 juin, de 20h à 22h30, alors que le Festival de Saint-Denis 2020 a été reporté à l’automne, France Musique vous propose d’être un peu dans la Basilique et de revisiter le Requiem de Verdi avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Whun Chung, Angela Brown, Béatrice Uria-Monzon, Rolando Villazón, Roberto Scandiuzzi et le Chœur de Radio France. La deuxième partie sera consacrée aux Trois petites liturgies de la présence divine pour chœur et orchestre d’Olivier Messiaen (concert enregistré en 2017) sous la direction de Sofi Jenin avec Momo Kodama au piano, Valérie Hartmann-Claverie aux ondes Martenot et la Maîtrise de Radio France. Et à 20h30, la Fondation Louis Vuitton poursuit son programme de musique avec un récital Schumann, Ravel et Stravinsky de la pianiste Beatrice Rana. La soirée date de 2008 et a été filmée dans le cadre de « Piano Nouvelle Génération ».

Samedi 12 juin, à 20h, Sabine Devieilhe donne un récital numérique sur le site du Grand Théâtre de Genève.

Du 12 au 14 juin, Lille fait son Piano(s) Festival online et pour sa 17e édition, l’évènement vous propose d’inviter dans votre salon, via sa chaîne YouTube, des solistes du monde entier. Sur trois jours, il s’agit de 19 concerts en direct ou en différé depuis l’auditorium de Lille. Le Festival commence par un récital Bach d’Alexandre Kantorow, mais vous pourrez aussi suivre Erik Truffaz, Dan Tepfer, Bernard Foccroulle, Paul Lay, Jonathan Biss, Marie-Ange Nguci, l’intégrale des suites pour piano et violoncelle de Beethoven en deux concerts par Jonas Vitaud et Victor Julien-Laferrière ainsi que le concerto pour piano n°3 de Beethoven par David Kadouch et l’ONL dirigé par Alexandre Bloch. Toutes les informations sont le le site de l’ON Lille et les concerts, ici.

Par ailleurs en Replay, cette semaine, il est toujours possible de voir :

Manon de Jules Massenet avec Patricia Petibon, mis en scène par Olivier Py et dirigé par Marc Minkowski au Grand Théâtre de Genève (sur le site de l’ Opéra Comique grâce à Arte Live).

Et l’Opéra Dante de Benjamin Godard (1890) produit par le Palazzetto Bru Zane avec Edgaras Montvidas, Véronique Gens, Jean-François Lapointe, Rachel Frenkel, Andrew Foster-Williams, Sarah Laulan et Andrew Lepri Meyer (Orchestre de la radio de Munich) ; le concert date du 31 janvier 2016 et a été donné au Prinzregententheater de Munich (Allemagne).

Visuel : affiche Lille Piano(s) Festival