L’agenda classique et lyrique de la semaine du 30 juin

Encore pas mal d’archives et performances digitales pour cette première semaine de juillet, mais alors que doucement les saisons 2020-21 s’annoncent, la musique classique et lyrique live reprend vie… Entre numérique et petites jauges, voici notre sélection de la semaine.

Jeudi 2 juillet à 20h, en live à la Halle aux grains de Toulouse, l’Orchestre du Capitole dirigé par David Fray (également au piano) avec les pianistes Jacques Rouvier et Emmanuel Christien propose les Concertos pour 2,3 et 4 pianos de Bach.

Toujours à 20h et cette fois-ci en ligne, Le Festival de Saint-Denis diffuse Le Chant de la Terre de Mahler, le Jeudi 2 juillet 2020 à 20 heures en direct sur leurs sites internet et leurs pages facebook et sur CultureBox et Mezzo dans les prochaines semaines, dans sa version pour orchestre de chambre d’Arnold Schoenberg, par l’ensemble Le Balcon.A voir en direct sur leurs sites internet et leurs pages facebook.

A 22h, dans le cadre d’Après-demain, son Festival Digital, le Théâtre du Châtelet propose en ligne la reprise de son spectacle d’ouverture : le mythique Parade (lire notre chronique de l’automne dernier).

Vendredi 3 juillet, à 20h30 Renaud Capuçon et les solistes du Chamber Orchestra of Europe propose en ligne leur concert enregistré le 4 mai 2017 à Fondation Louis Vuitton – 2017). Au Programme : Richard Strauss – Sextuor à cordes, extrait du Capriccio Op.85 Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento n° 17 en ré majeur Richard Strauss – Métamorphoses (version pour 7 instruments arrangée par Rudolf Leopold)/ Concert à suivre en ligne, ici. A 20h, et déjà sold-out pour le live, c’est la soirée de clôture des Nocturnes de l’Opéra de Lorraine, avec la Sérénade, opus 44 d’Antonín Dvo?ák et la Petite symphonie pour vents de Charles Gounod dirigées par Bas Wiegers.

Samedi 4 juillet, à 18h, dans le cadre d’Après-demain, son Festival Digital, le Théâtre du Châtelet donne à voir en ligne la premie?re franc?aise de l’ope?ra complet Mittwoch aus Licht e?crit par Karlheinz Stockhausen. Cette production e?pique comprend les grands succe?s du compositeur allemand – le Parlement mondial, l’Orchestre Finalisten, le Helicopter Quartet et met en vedette 4 he?licopte?res re?els, 3 chameaux, 2 chœurs professionnels et une impressionnante distribution de musiciens et d’artistes. A 20h, France tv/Culturebox reprend la production de Madama Butterfly de Puccini, donnée aux Chorégies d’Orange en 2016. Une production dirigée par Mikko Franck avec la soprano albanaise Ermonela Jaho en Cio-Cio San.

Enfin, le dimanche 5 juillet à 16h et d’entrée libre, c’est le début du Festival Jeunes Talents dans la Cour de l’Hôtel des Archives Nationales, dans le Marais, à Paris. Le programme ? La Compagnie Maurice et les autres, dans le Don Quichotte de Jules Massenet (1909).

visuel : affiche du Festival Jeunes Talents