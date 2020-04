Ces musiciens qui se filment dans leur confinement (16)

Aujourd’hui, outre le piano et le violoncelle, deux instruments très présents chez les musiciens confinés, nous avons la clarinette, l’alto, l’ukulélé soprano, le clavecin.

A l’occasion de la date anniversaire de la naissance de Rachmaninov (1er avril), le chef Yannick Nézet-Séguin (que nous avons déjà présenté) se met au piano pour interpréter le Moment Musical op. 16 n° 3.

Luis Fernando Perez joue lui aussi du Rachmaninov, mais un Prélude.

Voir cette publication sur Instagram Luis Fernando Pérez for @mirare_records Une publication partagée par Luis Fernando Perez (@luisfernandoperezpiano) le 28 Mars 2020 à 12 :36 PDT

Bertrand Bayle, chef d’orchestre, chef de chœur et acteur majeur du Festival « Musique et Histoire » à l’Abbaye de Fontfroide sous la direction artistique de Jordi Savall, propose une petite pièce Ain’t She Swett à l’ukulélé soprano offert par ses enfants en kit qu’il a pu construit pendant le confinement.

Raphaël Sévère envoie un message d’encouragement aux fans et aux musiciens de Hong Kong Sinfonietta avec qui il devait donner un concert.

L’altiste Sindy Mohamed et le violoncelliste Arthur Hornig jouent en famille un Prélude de Chostakovitch.

Une grande étoile montante d’opéra, la soprano Lisette Oropesa chante dans un tout autre style avec des paroles très actuelles !

Le claveciniste Mario Raskin offre sa « modeste contribution aux mélomanes confinés » avec l’ « Aria » des Variations Goldberg !

La violoncelliste Raphaela Gromes et le pianiste Julian Riem font découvrir le 1er mouvement de la Sonate de Richard Strauss.

Photo © Lisette Oropesa