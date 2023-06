Benjamin Levy, : “Les Concerts Apéritifs s’inscrivent dans la programmation annuelle de la saison de l’Orchestre de Cannes”

C’est désormais une tradition, en juin, l’Orchestre de Cannes invite ses publics à des “concerts apéritif“. Nous avons parlé de ce programme appétissant avec son notre directeur musical, Benjamin Levy.

Comment est née cette idée des Concerts apéritifs ?

Les Concerts Apéritif sont programmés à l’Auditorium des Arlucs dans le cadre des concerts « Une Heure avec l’Orchestre » depuis la saison 2021-2022, avec deux autres séries : Une Œuvre, Une Heure et Le Bel Aujourd’hui. L’arrivée de ces trois nouvelles séries lors de la saison 2021-2022 a été impulsée par le souhait de l’Orchestre national de Cannes de proposer de nouvelles formes de concert au public, qui est toujours en recherche de nouvelles expériences. Ces séries changent des formes des concerts traditionnels et permettent d’aller au-delà du côté formel des concerts habituellement proposés. Il s’agit de faire de nouvelles propositions, plus attractives et accessibles à tous.

En quoi cela diffère des concerts habituels ?

Tout est différents. C’est une proposition qui est en dialogue entre le public et les artistes. Il s’agit de formats courts qui comportent des clefs d’écoutes données par le chef. Les œuvres sont emblématiques du répertoire classique.

L’autre originalité pour répondre à votre question se niche dans le concept même des Concerts Apéritif. Ces sont des afterwork musicaux les jeudis soir de juin. L’arrivée de la période estivale est propice aux moments de détente et d’échanges conviviaux. Ces concerts offrent l’occasion de découvrir des œuvres légères, réjouissantes et apaisantes et créent des moments de partage. À l’issue de la représentation, le public est invité à partager un apéritif avec les musiciens et le chef d’orchestre, grâce au partenariat avec le winetruck Le Raisin de vivre.

Qu’est-ce qui vous a particulièrement incité à renouveler la proposition pour cette saison ?

Les Concerts Apéritif ont rencontré un franc succès lors de la saison 2021-2022, avec un remplissage quasi complet lors des quatre rendez-vous proposés. C’est donc tout naturellement qu’avec le directeur général Monsieur Blanchard, nous avons choisi de les programmer à nouveau pour la saison 22-23. Je vous offre un scoop, je peux déjà vous dire que Les Concerts Apéritif seront également de retour en 2024 pour la saison prochaine, dont le programme est dès à présent disponible.

Ils se déroulent sur le modèle des afterwork, y a-t-il une volonté de faire de ce rendez-vous un lieu de rencontre entre des publics qui fréquentent peu le monde de la musique classique ?

L’apparition des séries « une Heure avec l’Orchestre » la saison dernière (dont font partie les Concerts Apéritif) a permis d’attirer de nouveaux publics à l’Orchestre. Nous avons pu constater notamment l’arrivée de famille avec les concerts Une œuvre, Une Heure du dimanche matin et de jeunes actifs avec les Concerts Apéritif les jeudis en soirée. Ces séries sont conçues pour être accessibles à tous, néophytes ou spectateurs aguerris, tout le monde y trouve son compte grâce à la diversité des propositions.

Oui, les Concerts Apéritif sont des courts concerts où le public peut rencontrer le chef et les musiciens mais aussi partager un verre avec eux de manière très simple et très conviviale, ce sont des événements festifs. La multitude d’entreprises à proximité de l’Auditorium des Arlucs est une vraie richesse et l’Orchestre est en partenariat avec de nombreux comités d’entreprise. Ces partenariats permettent aux salariés de profiter de ces Afterworks musicaux à tarif réduit, mais aussi découvrir les autres concerts proposés. L’orchestre noue de nombreux partenariats avec pour but de promouvoir la musique classique et la découverte de l’Orchestre. La situation insolite de l’Orchestre au cœur d’une zone industrielle donne également un aspect alternatif/underground à ces Concerts. Ces moments sont une autre façon de rencontrer la musique classique, cela sort des codes des grands lieux de culture qui peuvent impressionner si l’on n’est pas habitué à s’y rendre. L’Auditorium des Arlucs, hangar métallique, cache une véritable salle de concert. Pour les Concerts Apéritifs, les extérieurs de l’Auditorium se font une beauté et accueillent tables, chaises, verdures et décorations, offrant au lieu un esprit presque ginguette !

Le premier concert s’est déroulé le 1er juin, quel était l’ambition de ce premier rendez-vous ?

Le premier Concert Apéritif de cette saison a eu lieu jeudi dernier, avec au programme les compositeurs Arriaga, Nielsen et Mozart. Emilio Alonso Espasandin, clarinette solo de l’Orchestre national de Cannes, sous la direction de Josep Caballé Domenech, a fait raisonner le Concerto pour clarinette de Nielsen dans l’Auditorium des Arlucs. Un concerto technique et déstabilisant puisqu’il fût composé pour un clarinettiste bipolaire. Cette ambivalence de caractère se retrouve tout au long de l’œuvre, qui a largement séduit le public. La salle comble a plébiscité les musiciens, l’apéritif avec Le Raisin de vivre fut un moment chaleureux et convivial, la saison des Concerts Apéritif s’est ouverte en beauté dans la joie et la bonne humeur !

Comment s’est construite cette programmation ? Est-elle liée à celle de l’Orchestre ?

Les Concerts Apéritifs s’inscrivent dans la programmation annuelle de la saison de l’Orchestre. Ils font partis des séries que l’on nomme « Une Heure avec l’Orchestre » et qui propose une immersion d’une heure avec l’Orchestre.

Pour cette année, l’Orchestre a fait le choix de mettre en avant un instrument de l’Orchestre et un musicien lors des Concerts Apéritif. Ce fut le cas avec Emilio Alonso Espasandin, clarinette solo de l’Orchestre, le jeudi 1er juin. Le public pourra découvrir jeudi 8 juin Benoit Collet, cor solo de l’Orchestre national de Cannes, dans le Concerto pour cor de Richard Strauss et Bérengère Renou au cor anglais jeudi 22 juin pour interpréter le Concertino pour cor anglais et orchestre de Donizetti. Pour les Concerts Apéritifs, l’Orchestre s’associe au Winetruck Le Raisin de Vivre, une cave à vin ambulante dans une petite camionnette d’époque entièrement restaurée. Céline et Laetitia proposent au public des vins locaux issus de l’agriculture biologique, des mets aux couleurs de l’Orchestre avec des œufs mi-Mozart et des chips-takovitch.

Avez-vous envie de multiplier ces autres façons d’écouter de la musique, et si oui, comment ?

Chaque saison, l’Orchestre souhaite proposer de nouvelles formules de concert au public. Cela permet différentes approches pour découvrir la musique classique ou contemporaine. La saison 2021-2022 a permis l’apparition de trois séries « Une Heure avec l’Orchestre ». Tout d’abord, la série Une Œuvre, Une Heure : des concerts d’une heure, le dimanche matin, où le public découvre les secrets d’une œuvre et de son compositeur grâce aux explications du chef d’Orchestre. Je peux également citer Le Bel Aujourd’hui. Là, ce sont des concerts dédiés à la musique moderne et contemporaine. Le public peut y rencontrer le compositeur et surtout l’œuvre est jouée, expliquée, puis rejouée. Par ailleurs, l’Orchestre national de Cannes, dans une volonté de proposer une découverte de la musique contemporaine, est membre du Consortium créatif, regroupement de cinq phalanges françaises en faveur de la création contemporaine. Le public pourra notamment découvrir en mars 2024 la seconde commande du Consortium : L’île des Jamais Trop Tard, un conte musical familial composé par Sarah Liane Lewis.

Et bien sûr, on peut citer aussi, Les Concerts Apéritif qui sont l’objet de notre discussion sont, vous l’avez compris, des concerts festifs pour un moment d’échange convivial et la découverte d’œuvres légères et réjouissantes.

Pour cette saison 2022-2023, la nouveauté est d’avoir proposé des Baby Concerts. Ce sont des concerts d’une trentaine de minutes spécialement pensés pour les tout-petits et leurs parents, pour un éveil musical tout en douceur. Ces concerts ont affiché complet dès la première représentation. De nouvelles dates sont proposées pour la saison 2023-2024, les réservations sont fortement conseillées car ces concerts sont très prisés.

Acceptez-vous de nous donner quelques éléments qui vont marquer la prochaine saison ?

Oui, la saison 2023-2024 sera riche d’une programmation variée. Je peux vous parler de l’arrivée de deux nouveautés : Amour, Gloire et Mozart – La Série. C’est une vraie série musicale imaginée et scénarisée par Olivier Py ! En quatre épisodes, l’Orchestre national de Cannes, avec la complicité du pianiste David Bismuth, invite le public à redécouvrir les multiples facettes de Mozart, de l’homme et du compositeur. Une série inédite à découvrir en exclusivité ! Il y aura également Arlucs Symphonic, des concerts symphoniques, avec artistes invités, seront donnés dans l’Auditorium des Arlucs qui offre une intimité et une proximité toute particulière avec les musiciens de l’Orchestre.

