Agenda classique et lyrique du 24 décembre 2019 au 6 janvier 2020

De nombreux théâtres et salles de concerts sont en relâches en cette semaine de Noël. Pour ce dernier agenda de l’année, nous donnons rendez-vous à des concerts et spectacles du Nouvel An. Joyeuses fêtes !

Par Victoria Okada

Du Mardi 24 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020

Au Théâtre des Champs-Elysées, la troupe du Ballet de l’Opéra National de Kiev présente le Lac des Cygnes de Tchaïkovski, dans une version fidèle à la version originale lors de sa création. Notre playlist est ici.

Du 27 décembre au 1er janvier 2020



L’opéra national de Lyon est très actif en cette fin d’année ! Le roi carotte les 27 et 31 décembre 2019 (le 31 une représentation spéciale pour le réveillon) ; The Pyjama Game au Théâtre de la Renaissance et de la Croix-Rousse du 27 au 29 décembre, et les concerts Swing in the new year les 29 et 30 décembre.

Du 30 décembre 2019 au 1er janvier 2020

A Toulouse, c’est l’Orchestre national du Capitole de Toulouse qui vous veille les jours de fêtes au Hall aux Grains. Tugan Sokhiev vous emmène au voyage, dans les steppe d’Asie centrale, à l’Angleterre victorienne, en passant par la Scandinavie. On oublie pas les incontournables valses viennoises de Strauss, ou les plus inattendus Saint-Saëns et Bizet.

Mardi 31 décembre 2019 et mercredi 1er janvier 2020

L’Orchestre national Montpellier Occitanie donne lui aussi des traditionnels concerts du Nouvel An à l’Opéra Berlioz-Corum, sous la direction de Michael Schonwandt. Le programme, volontairement éclectique, ressemble des tubes de la musique classique : Bernstein, Offenbach, Saint-Saëns, Debussy, Piazzolla, Chabier…

Mardi 31 décembre 2019 et jeudi 2 janvier 2020

20h à l’Auditorium de Radio France, l’Orchestre National de France propose, sous la direction d’Emmanuel Krivine, un programme festif avec Offenbach, Puccini, Suppé, Josef Strauss et Gershwin. Pour ce dernier, le pianiste Kevin Cole donne des notes blues dans Rhapsody in blue !

Vendredi 3 janvier 2020

20h30 à Palais des festivals et des congrès – Théâtre Claude Debussy, l’Orchestre de Canne-PACA donne son concert du Nouvel An sous le signe de Paris-Vienne-Madrid.

Samedi 4 janvier 2020

A l’Opéra Marseille, deux séances de concert du Nouvel An en compagnie de Rossini, Vivaldi et Johann Strauss père et fils, sous la direction de Lawrence Foster.

Jusqu’au 1er janvier 2020

Au Théâtre du Châtelet, Un Americain à Paris continue à ravir les spectateurs. Si vous voulez assister à une véritable comédie musicale, c’est bien ce spectacle qu’il faut aller voir !

Jusqu’au 16 janvier 2020

Au Théâtre de l’Athénée, une opérette Yes ! de Maurice Yvain vous invite à passer une soirée festive et délicieuse en compagnie de chanteurs et musiciens des Brigands. Oubliez la grève et précipitez-vous !

Jusqu’au 7 mars 2020

Au Théâtre Marigny, une autre comédie musicale, Funny Girl, avec Christina Bianco en rôle titre, remporte tellement de succès qu’on prolonge jusqu’en mars ! « Festif, fun, émouvant » : ces mots sur l’affiche résume tout de votre soirée.