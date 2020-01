Wery : « La violence envers les femmes s’est banalisée depuis quelques années » (Interview)

Toute la culture a rencontré Wery, auteur, compositeur et interprète. Wery défend un thème qui lui est cher, les violences faites aux femmes. L’artiste prend l’exemple sur Jacqueline Sauvage, condamnée en 2014 à dix ans de prison pour avoir tué son conjoint. Le 28 décembre 2016, elle obtient la grâce présidentielle par François Hollande. Révolté par le sort réservé à Jacqueline Sauvage, Wery s’inspire de son histoire pour composer son premier single « Il t’offrira des fleurs ». Ce titre fait d’ailleurs partie du premier album de Wery « En Rose » en collaboration avec Baboo Music. Cet opus sortira cette année. La date reste encore inconnue.

Dans cette interview, le chanteur s’exprime sur son album et également le décès de sa mère survenu lorsqu’il avait cinq ans. Celle-ci avait été victime de violences conjugales. Il se livre à cœur ouvert.

Propos recueillis par Kevin Sonsa-Kini

-Vous avez sorti un titre intitulé « Il t’offrira des fleurs ». Qu’avez-vous voulu raconter à travers ce titre ?

Je me suis servi de ce que j’ai vécu et de ce que ma mère a vécu. J’ai écris cette chanson lorsque j’ai appris que Jacqueline Sauvage allait être incarcérée. Je n’ai ni parlé de ma mère ni de Jacqueline Sauvage. Mais cette dernière a été le déclencheur pour pouvoir écrire cette chanson. Ma mère est décédée des conséquences des violences conjugales.

-En quoi l’histoire de Jacqueline Sauvage vous a marqué ?

Comme des millions de français devant le poste de télé, j’ai été sidéré lorsqu’elle a été condamnée. Le fait d’avoir tué son mari est un acte violent mais elle a fait ça pour protéger sa propre vie et celle de ses enfants. Elle en avait marre de toutes ses violences autour d’elle. Et le mot n’est pas assez fort quand je dis qu’elle en avait marre. Je ne sais pas précisément ce qu’elle vécu mais c’est dramatique. J’avais un sentiment d’injustice et de colère. Et en même temps de tristesse. C’est là que je me suis mis sur mon piano et a écrire « Il t’offrira des fleurs ».

-Cette chanson a été écrite pour la première fois en 2017. Entre le moment où vous avez écrit cette chanson et aujourd’hui, y’a-t-il eu d’autres événements en rapport avec les violences faites aux femmes qui vous ont sidéré ?

Je trouve que la violence envers les femmes s’est banalisée depuis quelques années même si on en parle. C’est pour ça que je suis content que ça soit un sujet d’actualité dans les médias parce qu’en 2020 il est temps qu’on fasse quelque chose. Cela fait des siècles que les femmes sont battues et que ça ne change pas. Maintenant est-ce qu’il s’est passé des choses ? Oui. J’ai autour de moi une amie qui souffre de ça aussi. Elle est partie et ça s’est vite réglé. J’ai entendu des tonnes d’histoires de ce genre et ça en est presque devenu banal. Il ne faut vraiment pas que cela devienne banal !

-A la suite du titre « Il t’offrira des fleurs », des gens vous ont-ils envoyé des messages pour vous remercier de ce que vous faites en faveur des femmes ?

J’ai beaucoup de remerciements sur YouTube. C’est très touchant parce que même si on n’écrit pas en s’imaginant recevoir des retours aussi importants, finalement on se dit qu’on n’écrit pas pour rien et que notre message est entendu.

–Vous considérez vous comme le porte-parole des violences envers les femmes ?

Pas du tout ! Je n’ai pas assez de connaissance sur le sujet. J’ai écris avec mon cœur et ce que j’ai vécu. D’ailleurs je n’ai que très peu vécu l’histoire de ma mère parce que ça a été un aveu de mon père quand j’avais 20 ans. Il m’a raconté ce qu’il a pu faire subir à ma mère. Je ne me sens pas les épaules pour défendre comme un militant, le poing levé et scander des grandes phrases. Je ne me sentirais pas légitime d’avoir ce rôle de porte-parole.

-L’album « En rose » est attendu pour année. La femme sera-t-elle le sujet principal de l’album ?

La femme ne sera pas le sujet principal de l’album. Mais je me suis rendu compte qu’elle prenait quand-même une place importante dans cet album. J’ai une chanson sur les violences conjugales, une chanson dédiée à ma maman. Je me souviens du jour de sa mort comme si c’était hier et j’en parle dans cette chanson. J’ai une chanson sur l’homosexualité féminine. Une sœur demande à son frère d’aller révéler à leur père qu’elle est lesbienne parce qu’elle n’ose pas le faire. Dans l’album, je traite aussi l’amour mais avec des visions différentes et des regards différents. Dans ma chanson « Touche encore », la personne mise en valeur est une fille. Celle-ci décide de mettre du piment dans sa vie sexuelle en faisant croire à son petit ami qu’elle va le quitter. Dans l’album il sera aussi question de la liberté et de l’émancipation de la femme. Avec tout ce que l’on voit, on se rend bien compte que tout ceci est une façade et que dans le fond, la femme n’a pas la possibilité d’être si émancipée que ça…

« J’ai choisi le nom d’artiste Wery en hommage à ma mère »

-Pouvez-vous me dire quelques mots sur la chanson que vous consacrez à votre mère ?

La chanson dédiée à ma mère s’appellera « Toucher le ciel ». Pour cette chanson, je me suis mis dans la peau de mon père le jour où il nous a annoncé à moi et mon frère que notre maman avait « touché le ciel ». Ce sont ces mots qu’il a utilisé pour nous dire qu’elle était décédée. Du coup, j’ai voulu rendre un hommage à ma mère et employer l’expression « toucher le ciel ». Je voulais retracer cette journée où mon père nous a dit à moi et mon frère : « Les enfants il va falloir être forts ». C’est d’ailleurs ce que je dis au début de la chanson. Quand j’ai atteint la vingtaine et qu’il m’a annoncé ce qu’il avait fait à notre mère, je me suis très mal entendu avec lui. Lui et ma mère adoptive m’ont viré de la maison lorsque j’avais 17 ans. Et quand à 20 ans, j’ai appris ce qu’il avait osé faire à ma mère, ça a détruit notre relation encore un peu plus. Un jour, il m’a dit qu’il me trouvait fort et courageux d’essayer de réussir dans la musique. C’est à partir de là que j’ai choisi le nom d’artiste Wery qui est le nom de ma mère en hommage à elle aussi.

-Pourquoi l’album s’intitule-t-il « En Rose » ?

« En Rose » est le titre d’une chanson de l’album. Cette chanson parle d’un couple qui s’est séparé et qui se retrouve le temps d’une nuit.

Crédits photos : ©Agence Rise Up