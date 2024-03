Hildebrandt : “Je suis préoccupé par le temps qui passe” (Interview)

Artiste auteur-compositeur et interprète originaire de La Rochelle, Hildebrandt présente son nouvel album Will chez le label At(h)OME. Un titre inspiré de son prénom car le chanteur s’appelle Wilfried mais aussi par ce désir de volonté. L’artiste, qui s’est produit en janvier dernier à La Maroquinerie aux côtés du groupe Archimède, se produira aux Francofolies de la Rochelle l’été prochain où il interprétera quelques titres de son nouvel album.

Toute la culture : Vous vous prénommez Wilfried. Est-ce que le titre de l’album est une manière de dévoiler qui vous êtes ?

Hildebrandt : Tout à fait ! Mes amis et mes proches m’appellent Will. C’est mon diminutif depuis un bon moment déjà. De plus, comme je chante toujours sous mon nom de famille, c’était un bon contrepied d’utiliser mon surnom comme titre de mon album.

Qu’avez-vous voulu raconter à travers ces chansons ?

Les chansons ont en commun l’obsession du temps qui passe. Je suis vachement préoccupé par cette idée-là. On retrouve aussi dans ces chansons l’idée de détermination, de volonté de continuer à faire ce qu’on sait faire. D’ailleurs “Will” signifie volonté en français. C’est aussi l’une des raisons pour laquelle j’ai choisi “Will” comme nom de mon album parce qu’il y a toujours cette idée de continuer à faire ce qu’on sait faire, c’est-à-dire écrire des chansons tout simplement.

L’album a été réalisé par Mathieu Peudupin alias Lescop. Qui est-il ?

Lescop est un artiste originaire de la Rochelle comme moi mais qui est basé à Paris depuis plusieurs années. Il sort bientôt son troisième album. Il a connu un joli succès avec son titre La Forêt extrait de son premier album. C’est aussi un ami de longue date. Il m’a proposé sous le ton de la blague au début de faire l’album et le réaliser. À vrai dire, il a été un vrai directeur artistique sur tout l’album. C’est aussi un artiste que j’admire et que je respecte.

On y retrouve un duo avec la chanteuse Buridane dans la chanson Tu ne mens jamais. Comment l’avez-vous approchée ?

C’est avant tout une amie. On a longtemps travaillé ensemble. On a partagé la même scène à plusieurs reprises. La première fois, on ne se connaissait pas. On devait s’accompagner l’un l’autre. Et de fil en aiguille, nous sommes devenus amis. On a vraiment sympathisé. Nous avons aussi beaucoup de choses en commun. On partage la même vision de la vie et du besoin de vérité. Je trouve que sa voix est très complémentaire à la mienne. Elle dégage quelque chose de très sensuel, de très gracieux, de très aérien alors que moi je suis plutôt terrien dans ma façon de chanter.

Quels ont été les retours sur l’album ?

Les gens trouvent que l’album est très proche de moi, qu’il y a autant de la douceur que de la joie et de la lumière. Les gens trouvent même le clip de À part ça très beau dans le sens où il y a quelque chose de très onirique. On a l’impression que c’est un rêve et en même temps, on voit bien que c’est une journée qui défile sous nos yeux. Il y a beaucoup d’allusion à Michel Gondry, à Alice au pays des merveilles etc.

Vous vous êtes produits aux côtés du groupe Archimède sur la scène de la Maroquinerie. Quelles sont vos impressions ?

La Maroquinerie est une salle que j’aime beaucoup et que je ne connaissais pas très très bien. Le fait de donner mon premier concert à Paris juste après la sortie de l’album, c’était assez fort, assez intense. Ça m’a permis de réunir tous les gens avec qui j’ai travaillé sur cet album. En plus, avec Archimède, nous avons le même tourneur/producteur. Grâce à ce concert, on a appris à se connaître.

Image en une : Stéphane Robin.