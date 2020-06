Une playlist dans un orage d’été

Et lorsque la pluie s’abat enfin, c’est un peu comme si le décor s’aplatissait mollement, dans ce grignotage mécanique de la perspective qui sied parfaitement à l’écran de nos portables. Ici, le verbe voudrait renaître, disons qu’il se débat pour le faire ; c’est le rêve d’un corps fluide et léger qui voltige dans le petit monde aux petits soins d’un improbable derviche tourneur .

Un pas de plus vers la mélancolie, un ultime mouvement qui fait main basse sur l’héritage de Strokes et s’enfuit en courant. N’est-ce pas un changement de direction ? On dira que tout se tient et que la faible idée de liberté qui nous maintient encore nous conforte dans l’envie de foncer.

Antoine Couder

Antoine Couder est journaliste. Il est l’auteur de « Fantômes de la renommée (Ghosts of Fame) », sélectionnée pour le prix de la Brasserie Barbès 2018. Son travail explore le lien narratif entre document et fiction et plus particulièrement le thème de la musique, entendue au sens de l’écoute et de l’inspiration qu’elle procure. Il prépare actuellement une biographie de Jacques Higelin (Castor Astral, 2020)