Rock, Blues, Soul, & Country : les styles musicaux qui ont construit le mythe Hallyday !

Depuis ses débuts en 1959, Johnny est devenu l’artiste le plus populaire de l’hexagone. Avec plus de mille chansons enregistrées et 100 millions d’albums vendus, on ne compte plus parmi la pléiade de tubes et de succès qui ont accompagné la vie des Français durant un demi-siècle. Arnaud Choutet retrace cette belle carrière à travers les styles musicaux qui ont influencé Hallyday dans leurs multiples composants, du blues à la country en passant par le gospel et le hard rock.

Rock’n’roll, blues, rythm and blues, country les métamorphoses d’Hallyday ont été spectaculaires. Notre rocker national connaissait la musique américaine sur le bout des doigts. Ceux qui l’ont côtoyé disaient qu’il était incollable sur tous les courants musicaux des 60’s et des 70’s. Sa capacité à retranscrire toutes les ramifications du rock’n’roll dans la langue française a fait de lui le visage du rock en France. Les États-Unis ont eu Elvis, nous nous avons eu Johnny. Cet ouvrage est une sorte de portrait croisé entre Johnny et les grandes figures américaines dont il a su s’inspirer. Tout au long des huit chapitres, l’auteur revient sur les genres musicaux et les interprètes qui l’ont influencé. Côté rock, l’ouvrage mentionne les pionniers, Eddy Cochran, Carl Perkins, Gene Vincent, Chuck Berry, et bien sûr Elvis avec le 45 tour « Souvenirs souvenir » qui contient une adaptation du I Got Stung » d’Elvis devenu « Je suis mordu », l’album Johnny Hallyday sings americas’ Hit (1961) l’album Rock à Memphis (1975), mais aussi Jerry Lee Lewis High « School Confidential » (Nous quand on s’embrasse comme ça) ou son fameux « Susie Q » (qui devient Susie Lou). Parallèlement au rock’n’roll et au rythm’n’blues, la soul music explose au début des 60’s. Johnny sera l’un des premiers en France à restituer ce courant naissant. Ainsi, il reprend « I Got a Woman « de Ray Charles, « Shout « des Isley Brothers, « My Babe » de Willie Dixon ou « Bring It On Home To Me » de Sam Cook. Pour la country, on retiendra les adaptations de « Tender Years » , « The Ballad Of Bonnie and Clyde » sans oublier « Wanted Man »de Johnny Cash, un Johnny Cash qu’il vénère et admire. L’album « San Quentin » enregistré par Johnny cash devant un parterre de prisonniers en délire, l’inspire. Ainsi naitront « Je suis né dans la rue », « Les portes du Pénitencier », « Noir c’est noir » et un peu plus tard « On me recherche ». Johnny sera aussi conquis par le hard rock naissant avec ces guitares saturées et ces batteries fracassantes. A commencer par Jimi Hendrix qui assurera ses premières parties lors d’une tournée en 1966. On retiendra « A tout Casser » inspiré par le Purple Haze d’Hendrix, mais « Rivière ouvre ton lit » enregistré avec une partie des musiciens des Small Faces et de Humble Pie, mais aussi « Johnny Rider » et « Le Feu » où l’on entend Johnny brailler comme un forcené. On notera aussi » Quoi ma gueule » avec son refrain hurlé appuyé par des riffs corrosifs. Le 12 mai 2019 au Stade de France,, le groupe heavy metal Metallica rendait hommage au rocker en interprétant « Ma Gueule ». Et enfin… le blues, genre musical auquel il aura clamé son amour dans plusieurs albums parmis lesquels « Rivière …ouvre ton lit » et « Rough » sans oublier plusieurs chansons « Excuse moi partenaire », « le Pénitencier », « Si tu pars la première », « La Loi », « l’Hôtel des cœurs brisés », « Quand un homme devient fou »…. et bien sûr « La musique que j’aime « dont la genèse est racontée en détails ici. Dans cet ouvrage, vous découvrirez ses rencontres avec les plus grands musiciens de la planète, Otis redding, Hendrix, Mick Jones (Foreigner), Peter Frampton, Chris Rea, Taj Mahal entre autres. Un bel ouvrage, détaillé et précis, qui permets de découvrir l’icône Hallyday sous un angle nouveau. Qu’on se le dise !

Jean-Christophe Mary

Johnny Hallyday « Rock, Blues, Soul & country »

Genre : Musique. 213pages. Editions Le Mot et Le Reste.