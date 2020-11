Comment continuer à lire pendant le confinement ?

Parce qu’il est important de faire une pause entre deux séries Netflix et que lire est nécessaire pour survivre à la solitude, où et comment continuer à lire pendant le confinement ?

Si même les grandes surfaces arrêtent de vendre leurs polars et autres guides de cuisine régionaux, où trouver de quoi lire ? Qu’elles-sont les modalités de lecture possibles durant ce reconfinement si aucunes librairies ne rouvrent ?

Se faire livrer

Pour ceux qui aiment tenir un livre dans leurs mains quand ils lisent et sentir l’odeur du papier, vous pouvez commander des livres sur internet sur plusieurs sites et vous les faire livrer chez vous :

Librairiesindependantes, par exemple, est une plateforme de livre en vente française qui fédère plusieurs librairies indépendantes. Il suffit de marquer le nom du livre que vous recherchez sur le site et de le commander dans la librairie qui le détient.

Decitre s’occupe de relier des librairies en Rhône-Alpes et en région parisienne et vous les livre.

Alors, ne vous jetez pas sur Amazone et regardez si la librairie près de chez vous propose un service de livraison à domicile !

Une autre option est celle d’aller soi-même retirer le livre commandé. En effet, plus de 3200 librairies en France ont développé le système Click and collect : Vous commandez un livre et vous venez le chercher devant la boutique, parfois même en voiture avec le système de Drive click and collect !

Voici la carte des librairies qui proposent le service Click and Collect.

Alors oui, le temps où nous flânions des heures, indécis, entre les rayons de livres, est révolu. Il faut faire un choix plus vite, mais pensez au nombre de livres que vous avez acheté sans les lire !

Lire en ligne

Une autre option est celle de lire les livres en ligne. Dans ce cas, de nombreux sites internet proposent un service d’achat et de lecture en ligne.

Par exemple, la Fnac vient de lancer son nouvel espace de contenu culturel numérique : la Claque Fnac qui recense presque tous les produits que l’on peut trouver en boutique.

Sans se ruiner, on peut aussi trouver des livres à lire gratuitement (et légalement) :

E-Book

Rakuten Kobo

Cultura propose plus de 3000 livres gratuits à lire en ligne !

Decitre propose lui aussi des livres pour tous les goûts, des grands classiques à la littérature historique.

La Fnac, enfin, propose un service de plus de 500 livres gratuits !

Il est donc encore possible de flâner des heures… sur un site !

S’informer

Mais si lire est important, il l’est aussi de s’informer de l’actualité littéraire. C’est pourquoi de nombreuses plateformes mettent maintenant leurs interviews en ligne.

Dans la nouvelle Claque Fnac, nous retrouvons de nombreux interviews où les auteurs, autrices sont largement mis en valeur, avec par exemple une interview excluse de Joyces Carol Oates, un échange intimiste avec Joann Sfar ou encore un échange entre deux lauréates du prix du Roman Fnac : Delphine de Vigan et Tiffany McDaniel.

De plus, de nombreux clubs de lecture ont ouverts en ligne, pour permettre aux gens de discuter ensemble des dernières sorties littéraire. Voilà de quoi s’occuper !

Vous n’avez plus aucune excuse, alors bonne lecture !

Visuel : ©Creatives commons