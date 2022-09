Bande-annonce et avant-première en festival pour le prochain Spielberg : The Fabelmans

Présenté au festival de Toronto en avant-première ce samedi, le prochain Steven Spielberg a dévoilé sa bande-annonce hier. Un film semi-autobiographique où le réalisateur se confie sur sa jeunesse.

Spielberg se livre

Le grand réalisateur Steven Spielberg (E.T, West Side Story, Jurassic Park…) a proposé son prochain film en avant-première au Festival de Toronto. Le cinéaste revient sur sa propre enfance en Arizona, la relation avec ses parents et aussi l’antisémitisme dont il a été victime.

Le jeune Steven Spielberg s’appellera Sammy Fabelman dans le long-métrage qui explorera sa découverte et son amour grandissant pour le cinéma. La première phrase du trailer donne le ton : « Movies are dreams that you never forget. » Le réalisateur a déclaré à l’avant-première mondiale : « J’ai juste ressenti que si je devais laisser quelque chose derrière moi, qu’avais-je vraiment besoin d’éclaircir et de déballer à propos de ma maman et mon papa et mes sœurs ? Ce n’était pas maintenant ou jamais, mais presque. »

Le film est également co-écrit par le dramaturge Tony Kushner (auteur de Angels in America) qui a déjà collaboré avec le réalisateur sur d’autres projets. On retrouvera dans les rôles de ses parents Paul Dano (vu récemment dans The Batman) et Michelle Williams (Shutter Island, The Greatest Showman…).

Le film sortira le 11 novembre aux États-Unis mais seulement deux mois plus tard en France, en janvier 2023. Un décalage étonnant pour un réalisateur aussi connu.

Bande-Annonce

Visuel : ©Gage Skidmore – CreativeCommons – WikiCommons.