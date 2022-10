Agenda cinéma de la semaine du 12 octobre

Simone Veil, Akira Kurosawa, Louis Garrel, le Petit Nicolas, Margarethe Von Trotta. Tous sont présents dans les salles de cinéma cette semaine.

Simone, le voyage du siècle

Le tant attendu biopic de Simone Veil sort enfin en salle ce mercredi. À l’écran, Elsa Zylberstein et Rebecca Marder incarnent cette figure du XXème siècle. Olivier Dahan, qui a également réalisé La Môme, retrace la vie hors du commun de Simone Veil, de son enfance à ses combats politiques.

Akira Kurosawa à l’honneur à la Cinémathèque française

Ce soir avec Le Garde du corps s’ouvre la rétrospective consacrée au grand cinéaste japonais, Akira Kurosawa. L’Empereur, comme il est surnommé, a réalisé une trentaine de films, tous aussi bons les uns que les autres. Après avoir réalisé de nombreux polars, il rencontre l’acteur Toshirô Mifune avec qui il effectue une ouverture de son cinéma qui connaît alors un succès international. Il réalise des épopées historiques comme Kagemusha qui obtient la Palme d’or à Cannes en 1980, des drames sociaux, des adaptations littéraires tel que Le Château de l’araignée et Ran.

L’innocent

Le dernier film de Louis Garrel fera l’ouverture du festival Lumière ce samedi 15 octobre mais il sort en salle ce mercredi. L’histoire : un homme, Abel, apprend que sa mère d’une soixantaine d’année va se marier avec un homme en prison. Il va tout faire pour protéger sa mère mais la rencontre de son futur beau-père risque de changer la donne. Une comédie qui réunit Louis Garrel, Roschdy Zem, Anouk Grinberg et Noémie Merlant.

Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

Quel meilleur hommage à Jean-Jacques Sempé, qui nous a quitté cet été, que d’adapter une fois de plus sur grand écran les aventures du Petit Nicolas. Ce dernier a eu l’occasion de voir le film avant sa mort et s’est dit comblé de ce dessin animé réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre. Pour la première fois on remonte à la genèse du petit garçon inventé par Sempé et Goscinny. Entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés le spectateur découvre les débuts de ce personnages rieur, malicieux, bagarreur. Ce dernier va lui même interroger ses créateurs avec toute la drôlerie qu’on lui connait. C’est l’occasion de découvrir le parcours, l’enfance et l’amitié qui lie les deux auteurs de notre héros !

Rétrospective Margarethe Von Trotta

Cela faisait 40 ans qu’on ne pouvait plus voir ce film. Restauré en 4K, Rosa Luxembourg de Margarethe Von Trotta ressort en salle cette semaine. Pour fêter cet événement, le Champo – Espace Jacques Tati organise une rétrospective de cette réalisatrice du nouveau cinéma allemand des années 1960-1970. On pourra pour l’occasion revoir ses deux premiers films que sont L’honneur perdu de Katharina Blum et Le second éveil de Christa Klages. Il y aura également ses deux plus grands chefs-d’oeuvres que sont Les années de Plombs, lion d’or à la Mostra de Venise en 1981, et Rosa Luxembourg.

