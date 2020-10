Affaires sensibles, une adaptation réussie de l’émission phare de France Inter, au Théâtre Tristan Bernard

Brillamment mise en scène par Eric Théobald, d’après une idée originale de François Luciani, la pièce Affaires sensibles, met en lumière le destin de trois femmes hors du commun, jusqu’au 3 janvier 2021 au Théâtre Tristan Bernard.

Affaires sensibles, c’est au départ l’émission de radio diffusée sur France Inter animée par Fabrice Drouelle, avec cette voix grave et rocailleuse, dont le phrasé singulier nous évoque un autre temps. Chaque épisode est consacré à un fait divers, à une thématique sociale, politique, économique ou culturelle agrémentée d’archives de l’INA (musiques, extraits de films, interviews…) avec l’intervention en deuxième partie d’émission d’un spécialiste pour analyser plus en profondeur le sujet.

L’émission radiophonique créée en 2014 bat des records d’audience et c’est la première fois qu’elle est transposée à la scène, avec l’idée avant tout de raconter des destins qui ont marqué l’histoire :

Celui de Pauline Dubuisson tout d’abord, au centre d’un fait divers dans les années 50, suite à l’assassinat de son ancien petit ami Félix Bailly. Ce drame avait d’ailleurs inspiré en 1960 Henri-Georges Clouzot pour le rôle principal joué par Brigitte Bardot dans le film La Vérité.

Edith Cresson ensuite, qui est à ce jour la seule femme ayant accédé au poste de Premier Ministre en France (mai 1991 – avril 1992), mais à quel prix ?

Enfin l’histoire tragique de Marie Humbert, dont le combat personnel pour son fils au début des années 2000 a relancé le débat sur l’euthanasie.

La pièce s’articule donc autour d’un triptyque féminin atypique : trois histoires de femmes ayant défrayé la chronique, chacune dans un genre bien particulier.

Fabrice Drouelle, journaliste, animateur de radio et comédien, incarne ici son propre rôle de présentateur et nous expose la trame du spectacle, dont les figures féminines seront incarnées avec brio par la comédienne Clémence Thioly.

Le duo fonctionne parfaitement, dans une complémentarité idéale de narration et de jeu, sublimé par une mise en scène élégante et épurée. Des vidéos d’archives projetées sur des voiles suspendus ancreront chaque histoire dans une réalité plus tangible, nous replongeant dans l’actualité d’alors.

L’inimitable mélodie gutturale de Fabrice Drouelle captive et charme le public. Clémence Thioly est flamboyante et nous offre une interprétation magistrale.

Affaires sensibles est désormais non seulement un succès France Inter indéniable mais aussi une vraie réussite sur les planches !

Affaires sensibles, Au Théâtre Tristan Bernard, Avec Fabrice Drouelle et Clémence Thioly.

Photo : (c) Fabienne RAPPENEAU