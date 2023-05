99 moons – plongée dans l’ordinaire hétéro

Avec ses 50 nuances de grey helvétique, le propos n’est plus seulement d’offrir un joli spectacle sexuel, mais d’en tirer aussi un peu de morale, en observant ses personnages comme l’on étudie des animaux de laboratoire. Plutôt réussi.

Ce qui arrive. Si c’est la lune qui donne le tempo de cette histoire d’amour s’étalant, disparaissant puis resurgissant pendant plusieurs années, si ce sont des acteurs amateurs qui mènent la danse presque deux heures durant, bien sûr que ce n’est pas un hasard. Les images insaisissables créées par Ynus Roy Imer oscillent entre l’évidente clarté des effusions et le brouillage de l’équipée qui s’en suit ; oui, mais non et en fait jamais satisfait. Le film reprend le désir à sa source, là où il vibre malgré soi et en ce sens, la profession de l’héroïne – sismologue- dit tout de sa focalisation sur ce désir, « ce qui arrive » de l’extérieur et qui immédiatement fait réagir. Celle qu’on appelle ici joliment Bigna voudrait œuvrer à anticiper les catastrophes naturelles en observant le comportement de troupeau d’animaux. Mais c’est bien d’elle-même dont il s’agit et sa capacité à vivre un amour qui la dépasse, qui annihile tout ce qu’elle pense être et en même temps lui donne l’occasion d’une singulière traversée métaphysique et identitaire.

Les hauts et les bas de l’échelle de la jouissance. Ceci étant dit, il n’est pas évident de pointer ce que serait l’ordinaire de l’amour hétéro tant les catégories et les formes d’expression du désir ne cessent aujourd’hui de muter. “99 moons” s’y attelle sérieusement, presque scientifiquement, trouvant son cheminement entre la distance d’un Rohmer priapique et le Resnais qui filme Henri Laborit décrivant les comportements animaux. Car nous, citoyen libre du XXIème siècle, savons déjà à peu près tout des affres du couple hétéro : commencer par ne pas se toucher, se parler durement, flirter BDSM avant de découvrir un partenaire intense et bien membré; baiser donc, tomber follement amoureux puis réaliser que non, il n’est pas question de s’installer comme papa et maman. On suit ici le personnage féminin qui, forcément, en 2023 est le personnage le plus politique d’une histoire d’amour, sachant que – comme nous l’ont appris les essayistes féministes- la femme hétérosexuelles se situe toujours au bas de l’échelle de la jouissance. Comment va-t-elle s’en sortir, cette chouette Bigna qui, au fur à mesure de l’histoire, devient de plus en plus intense à l’écran.

No futur. Au réalisateur de trouver une échappatoire, un dénouement. On pense qu’il tâtonne en filmant crûment les ébats d’un couple que l’on dira « sans tabous » et dont l’unité orgasmique se fissure avant d’exploser dans la projection d’une grossesse, d’une famille, d’une perte de soi. Pour Jan Gassman, la chose est entendue : l’entente physique ne détermine pas un avenir et même pire : elle l’interdit. L’individu est ainsi renvoyé à sa frustration animale, mais aussi à son orientation, son choix de vie : celui de toujours aimer intensément au risque de passer à côté de sa propre construction sociale. C’est la décision – peut-être par défaut- que fera Bigna, ombre parmi les ombres du désir bruissant dans le cheptel d’agneaux qui sent chaque fois approcher le tonnerre du tsunami.

“99 moons” est un film suisse réalisé par Jan Gassman,avec Valentina Di Pace, Dominik Fellmann. Sortie en France le 5 mai