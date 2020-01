« Swing Time », le roman de Zadie Smith en poche

Les Editions Folio font paraître cette semaine la version poche de Swing Time, le roman de l’autrice britannique Zadie Smith, un an et demi après sa parution chez Gallimard et alors même que son tout nouveau roman, Grand Union Stories, remporte une franc succès en Angleterre depuis sa parution chez Penguin en octobre dernier.

« Dansez, dansez ! Sinon nous sommes perdus », clamait la chorégraphe allemande Pina Bausch, femme qui, incontestablement, a fait de la danse sa vie. Tracey et la narratrice de Swing Time, livre de Zadie Smith du même nom que la comédie musicale avec Fred Astaire, n’ont elles aussi, d’yeux que pour la danse. Toutes les deux petites filles métisses d’un quartier populaire de Londres, elles vivent une amitié d’amour-haine faite de compétitions incessantes et de batailles inconscientes à qui dansera le mieux…

Près de vingt ans plus tard, quand la narratrice est devenue l’assistante personnelle d’une des plus grandes stars de la pop mondiale, que reste-t-elle de cette amitié jadis fusionnelle ? Quand les illusions se sont envolées, que les barrières sociales ont été dépassées ? Qu’est ce que nos origines, l’endroit où nous avons grandi, les personnes que nous avons fréquentées, disent des adultes que nous sommes devenus ?

Swing Time est roman extrêmement fort, très intelligent, sur l’amitié, sur l’enfance, sur les ambitions et les origines.

Swing Time, Zadie Smith, Folio, 576 pages, 9,10€.

Date de parution : 3 janvier 2020

Couverture : ©DR