Avec Meurtres et Pépites de chocolat, cap sur les cozy mysteries

Si vous êtes amateurs de polars sanglants, passez votre chemin ! Joanne Fluke arrive en France avec ses cosy mysteries.

Genre très à la mode, le cosy mystery a pris une place importante dans l’édition de romans policiers. Difficilement traduisible, le cozy mystery est un polar où le détective est en général amateur, le style est doux, sans violence. L’auteur comme l’enquêteur est une femme de type Miss Marple, ou MC Beaton, l’auteur regrettée de 32 Agathe Raisin. L’enquête se passe le plus souvent dans la campagne anglaise. On lit des cozy mysteries comme on boit le thé, autour de petits gâteaux.

Joanne Fluke, l’auteur aux 6 millions de romans

Actuellement, Joanne Fluke incarne à merveille les cozy mysteries puisque ses romans mêlent enquêtes policières douces et recettes de délicieux gâteux sucrés : cookies, charlotte aux fraises, muffins aux myrtilles….

Après avoir écrit des histoires d’horreur pour jeunes adultes, elle se lance dans le cozy mystery avec son héroïne Hannah Swensen. 28 romans suivront, 3 sont désormais traduits en français et des téléfilms seront bientôt disponibles. Ils paraitront par 2 chaque année.

Les enquêtes d’Hannah Swensen débutent dans sa pâtisserie

Native d’Eden Lake dans le Minnesota aux Etats Unis, ville imaginaire en référence à un film d’horreur britannique, Hannah est de retour dans sa ville où vit toujours sa mère plus qu’envahissante.

Elle est coincée entre son chat Moshe, quelque peu caractérielle et drôle, et sa mère qui ne pense qu’à marier sa fille « une fille qui approche la trentaine ne peut vivre seule ». Elle recherche tous les veufs, célibataires et divorcés disponibles pour sa fille, qui endure repas de mauvaise qualité et conversation creuse avec chacun d’eux.

De plus, elle doit ouvrir sa boutique : le Cookie Jar, dont l’auteur délivre les recettes vedettes tout au long du roman.

Une enquête au goût sucré

Ron LaSalle, son livreur de produits laitiers, est assassiné à proximité immédiate de la boutique, une bien mauvaise publicité pour son ouverture ?

Curieuse, sachant manier le sachet de cookies comme d’autres manient le pistolet, Hannah Swensen mène l’enquête. Elle épaule son beau frère shérif adjoint du comté, et reçoit l’aide sa sœur, agent immobilier.

Toujours avec bienveillance, humour et bonne humeur, le trio part sur la trace du tueur de livreur.

Rebondissement, frisson et gâteaux au chocolat sont au programme de cette première enquête hors norme. Curieusement, les cookies aident parfois les témoins à parler et les potentiels suspects à s’exprimer.

Si vous aimez les policières amatrices au cœur tendre et les recettes de gâteaux, cette série de romans et pour vous.

Le suivant « Meurtre et charlotte aux fraises » est très attendu.

Joanne Fluke, « Meurtre et Pépites de chocolat », trad. Florianne Vidal, Le cherche midi, 532 p dont quelques unes de recettes, 15 €.

visuel : couverture d’album