Patti Smith Horses, Paris 1976 : la naissance d’une icône sous l’oeil de Claude Gassian !

À l’occasion des 50 ans de Horses, Patti Smith revient à Paris sous l’œil du photographe Claude Gassian. De son arrivée à Paris à la tombe de Jim Morrisson, de la scène de l’Élysée Montmartre aux promenades dans Paris, ces images témoignent d’un moment où Patti Smith, figure naissante du punk rock, s’inscrivait déjà dans la légende. En exhumant de ses archives ces 100 photographies inédites, Claude Gassian nous rappelle combien la « prêtresse du punk » a marqué de son empreinte une génération et bouleversé la scène rock des années 1970.

Patti Smith

Photo : Claude GASSIAN

Lorsque Horses paraît le 10 novembre 1975, c’est l’aube d’un renouveau. Patti Smith, voix rauque et mots affutés, bouleverse l’ordre établi du rock. L’album produit par John Cale, s’impose d’emblée comme une rupture esthétique et devient immédiatement culte, emportant dans son sillage une révolution musicale. La chanteuse s’envole alors pour une longue tournée qui la conduit l’année suivante en France. Paris, cité des arts et des exils, accueille alors cette artiste singulière qui, derrière son apparente fragilité, impose une intensité rare. C’est à ce moment que Claude Gassian, jeune photographe encore inconnu du grand public a le privilège rare de suivre Patti Smith lors de ses deux séjours parisiens, en marge de la présentation française de l’album. Il accompagne la chanteuse, la suit en coulisses, la photographie au cimetière du Père-Lachaise devant la tombe de Jim Morrison, sur scène à l’Élysée Montmartre et au Pavillon de Paris ou encore place des Vosges, le regard adouci par un jeu improvisé dans un bac à sable avec une petite fille.

Patti Smith “Horses, Paris 1976” restitue aujourd’hui ces instants précieux. Et ce livre est un vrai plaisir visuel : 192 pages de noir et blanc ou couleur, reliées toile, d’un format généreux (215 × 280 mm), qui donnent à sentir la matière, la lumière des projecteurs, la chaleur et l’intensité de la scène du Pavillon Baltard autant que la pierre froide du cimetière Père-Lachaise. Les clichés, en noir et blanc comme en couleur, dégagent une proximité étonnante. Plus qu’un simple témoignage, ils saisissent la naissance d’une icône. On y découvre Patti Smith en robe de soie noire et veste Saint Laurent, silhouette androgyne qui fascine, souriante à l’arrière d’un taxi fixant l’objectif un bouquet de tournesol à la main. En ouverture de l’ouvrage, une préface inédite signée de Patti Smith elle-même éclaire ces images. La chanteuse y rappelle la charge symbolique de la date de sortie de Horses – le jour anniversaire de la mort d’Arthur Rimbaud –, y confie son émotion de voir son disque exposé pour la première fois dans une vitrine new-yorkaise, son exaltation à jouer à Paris avec son groupe et l’importance de rendre hommage à Jim Morrison, dont l’ombre plane sur Break It Up, morceau coécrit avec Tom Verlaine. Ces confidences replacent les clichés de Claude Gassian dans une perspective intime et poétique. Sur scène, à l’Élysée Montmartre ou au Pavillon de Paris, le photographe capte l’énergie, mais aussi les moments de pause avec ces déambulations dans les rues de Paris. Ces clichés inédits sont autant de fragments d’intimité et de présence, et c’est là toute leur force. En les redécouvrant, le photographe confesse avoir mesuré combien ces photographies avaient forgé son propre langage visuel. Avec Patti Smith “Horses, Paris 1976”, Claude Gassian nous offre bien plus qu’un beau livre de photographies. C’est un témoignage historique et esthétique, un voyage dans le temps qui rappelle que le rock au milieu des 70’s n’était pas seulement une musique. C’était une manière de penser le monde. Pour les fans de la première heure comme pour ceux qui la découvrent, ce recueil est une immersion précieuse, une célébration de la puissance des images et du verbe. L’œuvre de Claude Gassian rend palpable l’aura encore vive de Patti Smith — et nous rappelle qu’elle demeure l’une des grandes figures poétiques et rock du XXe siècle. A noter également, l’exposition Claude Gassian « Ailleurs, exactement » à partir du 18 octobre à la Galerie Rabouan Moussion. Qu’on se le dise !

Jean-Christophe Mary

Titre : Patti Smith “Horses, Paris 1976”

Auteur / Photographe : Claude Gassian

Préface : Patti Smith

Éditeur : Gallimard (collection Livres d’Art)

Date de parution : 11 septembre 2025

Nombre de pages : 192 pages

Format : Relié toile, 215 × 280 mm, sous couverture illustrée

ISBN : 978-2073121127

Prix : 35 €

Exposition Claude Gassian « Ailleurs, exactement » Galerie Rabouan Moussion. 11 rue pastourelle, 3e. Tél : 01 48 87 75 91.



