On The One : l’histoire du Funk en 100 albums !

Sly Stone Funkadelic, Kool & The Gang, Stevie Wonder Miles Davis, Herbie Hancock, George Clinton, Cameo, Michael Jackson, Prince pour ne citer qu’eux cette anthologie analyse les 100 disques qui ont marqué l’histoire du funk des 60’s à nos jours.

Vous cherchez l’album de votre artiste funk préféré ? Cette « discothèque » idéale s’adresse à tous les aficionados qui veulent en savoir plus sur les différents courants du funk. Essentiellement axé autour des musiques afro américaines, ce guide donne des informations essentielles sur les artistes et groupes majeurs au fil d’un classement chronologique qui permet de mieux situer les différents courants du funk dans le temps. En 1967, James Brown sort « Cold Sweat », un titre que la plupart des historiens de la musique noire reconnaissent comme l’acte de naissance du funk. Il révolutionne la soul en basant sa musique sur le rythme, et son groove sur le premier temps de la mesure, le fameux « One », inaugurant un nouveau style plus dansant. Au-delà de la soul, le funk puise dans tous les styles dominants et influencera lui aussi ceux à venir tels que le hip-hop ou la house. Nombreux sont les musiciens qui participent à son essor pour ne citer qu’eux Sly Stone, Funkadelic, Kool & The Gang, Stevie Wonder à son anoblissement – Miles Davis, Herbie Hancock –, à sa complexification – George Clinton, Cameo – et à sa domination des charts – Michael Jackson, Prince. Cette anthologie explore l’univers protéiforme du funk et dessine une histoire qui s’écrit encore avec Bruno Mars, Justin Timberlake ou Daft Punk.

Plus qu’un simple guide de musique, l’ouvrage décrypte pour chaque album des points expliquant son intérêt, la liste des titres, les circonstances de sa création. Au fil de ces présentations, vous croiserez des stars de renommée internationale comme ceux cités en introduction et des artistes oubliés mais talentueux tels Arthur Alexander et son « A shot of Rythm and blues » Eddie Harris et son « Freedom Jazz ». Si les ¾ de l’ouvrage mentionne la période très prolixe des 70’s le livre rappelle aussi quelques indispensables sortis dans les 90’s et 2000 tels « The Chronic » de Dr Dre, Emergency of planet Earth de Jamiroquai, Woodoo de d’Angelo, 7 Days of Funk de Snoop Doggy Dogg. Le texte contient des anecdotes fascinantes qui devraient les passionnés les plus assidus. In-dis-pen-sa-ble pour tous les passionnés de musique funk .

Le Mot et le Reste. 241 pages.

Jean-Christophe Mary