L’approche de la fin du manga culte one piece ?

Après l’annonce du créateur du manga One Piece, sur le fait qu’il doit prendre congé pendant 1 mois, les fans tremblent de peur et de suspense : la série mythique qui dure depuis 25 ans touche-t-elle à sa fin ?

25 ans de publication

Le manga One Piece est écrit et dessiné par Eichiro Oda. Il commence son manga à l’âge de 22 ans, le 22 juillet 1997. Son manga est publié dans le magazine Weekly Shonen Jump. Aujourd’hui, le titre a 25 ans et contient 1053 chapitres et plus de 1 000 episodes en animé. One Piece compte plus de 500 millions de ventes, c’est-à-dire que dans peu de temps, les ventes dépasseront la célèbre saga Harry Potter.

Ça parle de quoi One Piece ?

One Piece raconte l’histoire d’un jeune adolescent de 17 ans, Monkey.D.Luffy, qui souhaite plus que tout devenir le Roi des Pirates. Pour cela, il faut trouver le trésor légendaire:le One Piece Trésor laissé par le Roi des Pirates d’antan, Gol.D.Roger. Personne ne sait ce que ce qu’il contient, mais certaines personnes pensent savoir où il se trouve à la fin de la mer mythique. Grand Line.Luffy devra donc recruter un équipage de choc qu’il trouvera en chemin et il devra devenir plus fort pour combattre les soldats de la marine et ses pirates rivaux. Il prend donc la mer en quête du One Piece et surtout avce soif d’aventures.

Pourquoi le manga a autant de succès?

Pour une histoire de pirates, One Piece a beaucoup de succès. Mais ce qui rend la série très populaire est le fait que son auteur cache des indices pour la suite du manga. Cela s’appelle des « foreshadowing ». One Piece connait beaucoup de succès grâce aux secrets laissés dans l’oeuvre. On peut se questionner sur pleins de choses, pleins de secrets ou de planches de manga que personne ne comprend, sauf l’auteur! Les mystères principaux sont: qu’est ce que le One Piece,le siècle oublié, les arbres mythiques…

La fin du manga?

L’arc narratif qui vient de se terminer est Wano Kuni un pays qui représente le japon féodal. Il y a quelques années, l’auteur aurait affirmé que le manga s’arrêterait en 2025, donc si l’on prend en compte le tamps qu’il met à faire un arc, il nous reste seulement environ 2 arcs narratifs. Nous approchons en effet petit à petit de la fin. En plus de cela, Eichiro Oda va prendre une pause d’un mois cet été pour préparer cette fin.

Dérivés de One Piece

Entretemps, One Piece connait beaucoup de dérivés :films, jeux vidéos, chapitres à part etc. Cette année, en 2022, nous avons la sortie du jeu vidéo One Piece Odissey (pas de date précise), la sortie du film One Piece Red (6 aout 2022) et en cours nous avons la série live-action One Piece réalisée par Netflix.

visuel (c) couverture du n° 102 de One Piece qui sort prochainement chez Glénat.