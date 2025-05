Les Plus Beaux Bateaux du Monde, Dominique Krauskopf : un véritable album de voyage, magnifié par une sélection de photographies à couper le souffle.

À l’heure où les croisières attirent chaque année des millions de voyageurs en quête d’évasion et de confort flottant, Dominique Krauskopf signe un ouvrage somptueux qui retrace l’épopée des navires les plus emblématiques de l’histoire maritime. Des paquebots de légende aux voiliers mythiques, le journaliste embarque les lecteurs dans un tour du monde en images des plus beaux navires jamais construits. Un livre grand format qui fait rêver les amoureux de la mer… et les autres.

Le tourisme de croisière n’a jamais autant fait rêver. Qu’il s’agisse de voguer entre les fjords norvégiens, de flâner sur un ponton en Méditerranée ou de traverser l’Atlantique à bord d’un palace flottant, les bateaux fascinent et séduisent toujours plus. Dans ce contexte d’engouement renouvelé pour la vie en mer, Les plus beaux bateaux du monde de Dominique Krauskopf tombe à pic. Ce beau livre, richement illustré, invite à embarquer pour un tour du monde pas comme les autres, à la rencontre de navires qui ont marqué leur époque : grands voiliers, paquebots de légende, yachts futuristes ou vaisseaux d’exploration. À travers une sélection impressionnante d’images et de récits, l’auteur rend hommage à l’art de naviguer mais aussi à ces géants des mers devenus, pour beaucoup, de véritables destinations en soi.

Il suffit d’ouvrir ce grand livre pour entendre presque le clapotis des vagues, sentir le sel sur les joues et rêver d’horizons lointains. Avec Les plus beaux bateaux du monde, Dominique Krauskopf nous offre bien plus qu’un simple inventaire maritime : un hommage vibrant à la beauté, à l’audace et à la majesté des navires qui ont marqué les océans et l’imaginaire collectif. Ce qui frappe c’est la somptuosité des images. Des photographies en pleine page. On y découvre des voiliers en pleine mer, toutes voiles dehors, fendant l’écume comme dans un rêve de marin. Les cadrages sont soignés, souvent spectaculaires : plongées vertigineuses depuis les mâts, vues aériennes de yachts ancrés dans des lagons turquoise, ou détails précieux des boiseries et poulies patinées par le sel et le temps. L’ouvrage est aussi agréable à feuilleter qu’à lire. On passe d’un yacht futuriste à un trois-mâts du XIXe siècle, à une goélette élégante. Dominique Krauskopf ne se contente pas de montrer. Il raconte aussi par l’image.

Chaque photo est accompagnée d’une légende précise, parfois d’une anecdote, qui transforme le beau en captivant. On passe du France au Queen Mary 2, du Belem aux élégants navires scandinaves, sans jamais ressentir de monotonie visuelle. L’alternance entre prises de vue en pleine mer, détails techniques, portraits d’équipages et scènes portuaires donne un rythme cinématographique à l’ensemble. Mention spéciale pour les clichés nocturnes, où les paquebots illuminés semblent flotter hors du temps, et pour les images anciennes qui viennent rappeler l’histoire et l’évolution de ces géants des mers.

L’iconographie est plus qu’un décor : elle est la colonne vertébrale de ce beau livre, pensée comme une véritable odyssée visuelle.iné la mer comme un territoire de beauté. Les amateurs de croisières de luxe retrouveront avec plaisir les silhouettes imposantes et raffinées du Queen Elizabeth II, du France, ou encore du Queen Mary 2, ces hôtels flottants qui ont incarné l’élégance en haute mer. Les navires de guerre comme le Charles de Gaulle ou les destroyers américains impressionnent par leur puissance et leur design acéré, tandis que les voiliers iconiques comme le Pen Duick d’Éric Tabarly ou le Royal Clipper, dernier grand cinq-mâts moderne, évoquent l’aventure, le défi et la grâce des régates. Mais au-delà des prouesses techniques ou du luxe à bord, c’est le souffle de la légende que capte le mieux cet ouvrage. Car on y croise aussi des noms qui résonnent comme des mythes : le Belem, toujours en activité depuis 1896, le Titanic, tragique géant disparu dans l’Atlantique, le Normandie, chef-d’œuvre de l’Art déco, l’Hermione de La Fayette, ou encore l’Endurance de Shackleton, pris dans les glaces de l’Antarctique. Des embarcations devenues symboles de courage, d’élégance ou de mystère. Même le Steam Ship Sudan, rendu célèbre par Agatha Christie, et le voilier américain Eagle trouvent leur place dans cette flotte mémorielle, comme pour rappeler que chaque bateau raconte une histoire – parfois glorieuse, parfois tragique, toujours fascinante.

Derrière cette sélection passionnée, on retrouve la plume et le regard expert de Dominique Krauskopf, journaliste spécialisé dans le monde maritime depuis plus de trente ans. Collaborateur de nombreuses revues nautiques, chroniqueur radio, photographe et navigateur à ses heures, il connaît les ponts, les cales, les coques et les équipages comme personne. Son écriture fluide et enthousiaste, jamais jargonneuse, donne à chaque embarcation une âme, un destin, une personnalité. On sent qu’il a vu beaucoup de ces bateaux de ses propres yeux – et qu’il les aime.

À l’heure où l’on voyage souvent par écran interposé, Les plus beaux bateaux du monde nous invite à lever les yeux, à rêver de vent, de vagues, de cap vers l’inconnu. Un livre-cabine, à ouvrir comme on largue les amarres.

Jean-Christophe Mary

Les plus beaux bateaux du monde

Dominique Krauskopf

Éditions Vilo

Nombre de pages : 210

Format : Grand format (27,8 x 33,2 cm)