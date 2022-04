« Le Nid de cendres », un merveilleux avant-goût d’Avignon

Les éditions Actes sud publient aujourd’hui Le Nid de cendres. Une pièce de l’auteur-metteur en scène Simon Falguières, qu’il montera cet été à la FabricA lors du festival d’Avignon… Ou comment aller, avant l’heure, à ce rendez-vous des amoureux.ses du théâtre.

Une pièce foisonnante

Le Nid de cendres, c’est un entrelacement d’histoires a priori sans lien entre elles : un roi tout droit sorti de Pelléas et Mélisande, un jeune couple tout ce qu’il y a de plus contemporain, ou encore une troupe d’acteurs à la mode Capitaine Fracasse. Mais c’est aussi Sarah, qui nous raconte ces histoires à la manière d’une Shéhérazade, et des prénoms qui nous appellent tout de suite du côté du conte et du théâtre : Argan, Louison et Bélize, Princesse Anne et ses frères… Tout cela crée un foisonnement sans précédent, à côté duquel les pièces historiques de Shakespeare semblent aussi synthétiques que des tragédies raciniennes.

Car, puisqu’il est question de théâtre, Shakespeare lui-même fait une petite incursion dans l’histoire, de même que Homère et Sophocle. Il faut dire que certains thèmes nous rappellent des schèmes bien connus : un président déchu aux allures de Roi Lear, un enfant abandonné à la naissance promis à un destin hors-normes, une traversée des mers toujours plus périlleuse… N’allez pas pour autant croire que Simon Falguières se contente de coudre entre elles les légendes qui nous ont bercé.e.s : mises à distance autant que convoquées, ces histoires nous conduisent dans un monde de merveilles et d’humour.

Un monde de merveilles et d’humour

L’une des réussites du projet est de parvenir à nous proposer une épopée cohérente à partir de sources a priori disparates. Nous suivons ainsi une pléthore de personnages – la dramatis personae en compte pas moins de 57 ! – dans les nœuds méandreux de vies pour le moins inattendues. Sans nul doute, c’est le recours à l’humour et au merveilleux qui nous séduit d’un bout à l’autre de la pièce : le monde est ainsi comparée à une pomme dont chaque moitié correspond à une cosmogonie bien particulière, l’une avec un univers qui nous ressemble, l’autre un univers peuplé de fées et de reines endormies. L’enjeu sera alors de créer la rencontre entre ces deux espaces à première vue antagoniques, grâce à deux personnages promis l’un à l’autre, Anne et Gabriel.

Cette réunion se fait par l’influence progressive de chacun des univers par l’autre, le merveilleux débordant le lieu qui lui était imparti. Son immixtion sur toute la surface de la pomme rend caduque la distinction entre réalisme et fantastique : le féérique est désormais présent partout, comme dans les pièces symbolistes dont l’auteur dit s’inspirer. La pièce nous embarque alors dans un pays où les marraines sont fées et nous permet de rejoindre la pays de l’enfance et des rêves, à la manière de Peter Pan.

S’il est un pouvoir commun au théâtre et à la magie, c’est bien celui de la transformation. Véritable mise en images du pouvoir performatif de la parole, Le Nid de cendres nous propose des personnages qui changent d’identité dès qu’on les renomme… Les costumes, également, sont dotés de ce pouvoir extraordinaire : il suffit que le président déchu se farde en voyante pour qu’il nous dise la bonne aventure. Aucune profession de foi transgenre, ce n’est pas le propos de la pièce. S’il y a une morale à conserver de tout cela, c’est bien plutôt le pouvoir infini du théâtre et de l’imagination.

Le Nid de cendres, Simon Falguières, Actes sud, 2022, 376 pages, 23 € (édition numérique : 16.99 €).

A voir cet été : du 9 au 16 juillet (relâche les 11 et 14 juillet) à la FabricA. Durée : 13 h.

Visuel : couverture du livre