« Le fil rompu », le premier roman savamment monté de Céline Spierer

Céline Spierer, autrice suisse, publie aux Editions Héloïse d’Ormesson son premier roman, Le fil rompu, un livre qui plonge le spectateur dans une fresque romanesque de Poznan à New York en passant par Desde, aux heures les plus sombres de l’histoire du XXème siècle.

Quels sont les liens qui unissent une vieille dame, madame Janik, vivant seule dans son appartement new-yorkais de nos jours et Katarzyna, une jeune femme obligée de quitter la Pologne avec urgence en 1913 ? Puis, que signifie le meurtre de Katarzyna des années plus tard, et quel bouleversement vivra Edith, sa fille, en tentant de retourner sur les pas de sa mère ? Qui est ce mystérieux peintre dont madame Janik garde précieusement les œuvres dans un placard de son appartement, et qu’elle accepte de partager avec Ethan, petit garçon de son immeuble qui s’avère être l’épaule et l’oreille qu’elle attendait peut-être depuis longtemps ?

Le fil rompu, premier roman de Céline Spierer publié dans le cadre de la rentrée littéraire des Editions Héloïse d’Ormesson, s’articule autour de toutes ces histoires, qui se rejoindront bien sûr mais qui d’abord, doivent traverser les crises et les conflits mondiaux du XXème siècle, avec son lot de drames et d’horreurs que les livres d’histoire ne racontent pas. Un roman intelligent, savamment monté, qui offre du romanesque et une fine psychologie de personnages complexes et tourmentés.

Céline Spierer, Le fil rompu, Editions Héloïse d’Ormesson, 22€.

Date de parution : 20 août 2020