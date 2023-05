La méthode de danse Jooss-Leeder expliquée par Lucas Viallefond

Lucas Viallefond vient de publier un précieux ouvrage destiné aux danseurs en herbe et aux déjà confirmés, sobrement intitulé Vade-mecum sur la méthode Jooss-Leeder. Le premier livre en français qui présente, en 196 pages illustrées, une technique mise au point par les chorégraphes Kurt Jooss et Sigurd Leeder s’appuyant “sur les principes fondamentaux du mouvement élaborés par Rudolf Laban”.

Tanz-Ton-Wort

Tel était le nom de l’école créée par Laban en 1913 à Ascona, sur le Monte Verità qui surplombe le lac Majeur, dans le Tessin. Après le premier conflit mondial, Laban rejoint Dalcroze à Dresde, s’inspire de sa théorie sur la rythmique et des idées de François Delsarte qui aboutissent à son système de notation de la danse ou Kinetographie publié en 1928 dans la revue Schrifttanz. Contrairement à Laban et à la plupart de ses disciples allemands, son élève Kurt Jooss ne se compromet pas avec le régime nazi – les rapports de la danse avec le politique se posent (dèjà) à Berlin en 36 avec la cérémonie d’ouverture des J.O. En 1937, Laban, en disgrâce avec l’institution allemande de la danse, rejoint Jooss en Angleterre. Depuis Dartington Hall, se propage peu à peu dans le monde la Labanotation.

Sigurd Leeder fait partie des garçons venus compléter dans les années 20 le gynécée labanien sobrement appelé Tanzbühne. Leeder et Jooss se familiarisent avec le ballet à Vienne et à Paris pour enrichir la danse moderne de vocabulaire classique. Ils posent les bases d’une méthode créatrice et pédagogique, “choreutique-eukinétique” ouvrant le champ de l’interprétation aux esthétiques les plus diverses. En 1927, Rudolf Schuls-Dorburg et Max Fiedler créent à Essen la Folkwang Hochschule et confient à Jooss le département danse avec comme enseignant principal Leeder. En 1928 apparaît le Folkwang Tanztheater Studio. Le concept de Tanztheater qui fera florès jusqu’à nos jours.

Problème technique

La formation préconisée par Jooss et Leeder, nourrie par l’Ausdrucktanz ou danse d’expression de Wigman, Kreutzberg, Palucca, Clotilde Sakharoff, donne naissance à la danse allemande d’après-guerre avec des figures marquantes comme Pina Bausch, Susanne Linke, Reinhild Hoffmann, Jean Cébron, Anthony Tudor, Urs Dietrich, etc. Après Jooss, le département danse du Folkwang est dirigé par Hans Zülling, Pina Bausch, Lutz Förster, Malou Airaudo et Stepha Brinkmann. Selon Lucas Viallefond, “le style ne rentre pas en ligne de compte dans l’apprentissage” de la méthode Jooss-Leeder. L’auteur en détaille les principes, les couples tension/détente, poids/force, les notions de flux, de rythmes basiques.

Nombre d’exemples et d’exercices composent la deuxième partie de l’ouvrage. Plus particulièrement ceux qui reposent sur la dynamique, l’équilibre postural, la respiration, la flexibilité, la mobilité du bassin, les enroulements et déroulements de la colonne vertébrale, les rotations des membres, les façons de marcher, de courir, de sauter, les spirales, l’assouplissement du corps, les positions des pieds, les différents types de pas, les chutes, les accents, l’ondulation, le port de bras, l’inclinaison, l’isolation, la torsion. Une partie avec des schémas est consacrée aux termes choreutiques. L’ouvrage se clôt sur des entretiens que l’auteur a eux avec Jean Cébron de 2017 à 2018, un an avant la disparition de ce dernier.

Diffusion du livre : www.lucasviallefond.com

Visuel : L’Homme de Vitruve (c. 1490) de Léonard de Vinci et son image en miroir.