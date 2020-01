« Le monstre de la mémoire » : une entrée dans la psyché d’un stakhanoviste de la Shoah avec Yishaï Sarid

L’auteur israélien du Poète de Gaza (2011) et du Troisième Temple (2018) est de retour en février 2020 chez Actes Sud, dans une traduction de Laurence Sendrowicz avec une lettre au Président de Yad Vashem.

Un historien écrit à son patron, le Président de Yad Vashem, colline-musée de la Shoah à Jérusalem. Il raconte comment il a commencé à travailler pour l’institution, sa femme étant enceinte, lui en train de finir son doctorat. Il a enchaîné les voyages en Pologne aussi bien pour remplir le compte en banque que parce qu’il était dévoué, bon, dédié et précis sur la question de l’extermination. Au fur et à mesure qu’il détaille avec précision les dispositifs de visites, avec les jeunes, les officiels, les rescapés et les professeurs, plus il explique tout ce qu’il met en place pour transmettre et plus le malaise s’installe.

Confession d’un homme qui s’est dédié à la cause de la mémoire, Le monstre de la mémoire est à la fois une déclaration, un texte très précis sur la manière dont ce type de travail de recherche et de pédagogie est organisé et un thriller qui nous place au cœur d’un malaise grandissant. Une claque qui fait réfléchir activement aux usages politiques du passé.

Yishai Sarid, Le monstre de la mémoire, Actes Sud, 160 p., 18,50 euros. Sortie en février 2020.

Visuel : couverture du livre