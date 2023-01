« Jean-Luc et Jean-Claude » de Laurence Potte-Bonneville : Un phoque et des hommes

Premier roman de la rentrée littéraire de septembre 2022, Jean-Luc et Jean-Claude se penche sur un couple d’amis un peu spécial. Un des premiers romans parus dernièrement les plus intéressants.

Comme l’explique la page LinkedIn de l’établissement, « La Fondation des Amis de l’Atelier, reconnue d’utilité publique, a pour première vocation de développer des actions destinées aux personnes en situation de handicap psychique et mental en leur offrant des services spécialisés et adaptés à leurs besoins. Dans ses 90 établissements, la Fondation accueille et accompagne plus de 3000 personnes. » Laurence Potte-Bonneville, primo-romancière, en est la Directrice générale adjointe. Connaissant le terrain et côtoyant les personnes précaires et fragilisées, l’écrivaine insuffle toute son expérience dans son premier roman, Jean-Luc et Jean-Claude.

Près d’Abbeville, dans un petit village, deux zigotos viennent boire un verre tous les jeudis. Ils en ont la permission, car normalement, Jean-Luc est sous curatelle et Jean-Claude sous tutelle. Oh ils ne sont pas méchants, juste un peu bizarres. Mais ce vendredi, l’envie d’ailleurs ne se résume pas seulement à aller boire une boisson au bar du village. Jean-Luc et Jean-Claude ont une expédition en tête : aller jouer au loto. La patronne du bar leur interdisant cette distraction, ils persuadent un autre client du bar de les conduire jusqu’à Abbeville.

Etrange roman que ce premier roman, où, au départ, on ne comprend pas tout (surprenant incipit !). Mais la magie opère, et notamment grâce à la langue très travaillée de Laurence Potte-Bonneville. L’intelligence du récit tient aussi aux multiples regards extérieurs qui pèsent sur les deux compères. L’écrivaine nous fait comprendre que les deux amis sont des parias. Multipliant les points de vue extérieurs (une tenancière de bar, une femme qui souhaite faire des photocopies, un ramasseur de champignons), Laurence Potte-Bonneville décrit le décalage qui existe entre une société qui se veut normale, et ces deux hommes qui, pour des raisons que l’on ignore mais que l’on devine, sont logés et surveillés à l’unité Glycines. On notera également deux passages hilarants, un coup de fil à la gendarmerie et une sortie de classe pour explorer la faune et la flore (et notamment les phoques), en plus d’une tendresse bienveillante qui émane du texte.

« Jamais ils ne s’étaient retrouvés seuls face à ce labyrinthe de linéaires, ou alors c’était dans d’autres vies depuis bien longtemps envahies par les ronces. Intermarché, ils n’y font d’ordinaire que des incursions collectives et organisées, deux éducs avec un chariot chacun et quatre résidents du foyer, et il suffit de suivre l’ordonnancement de la liste pour trouver sans difficulté tous les ingrédients d’un goûter d’anniversaire et, au gré des saisons, un nouvel assortiment de décorations de Noël ou des fruits d’été dont on fera de jolies brochettes. Parfois, mais pas toujours, on pousse jusqu’au rayon des produits d’hygiène, et devant la mosaïque bleu et or des gels douche, leurs transparences fruitées ou les flammes viriles de certains déodorants, le vertige les saisit mais toujours de très courte durée car on finit par retrouver ce qu’on avait choisi la dernière fois, et si on hésite un peu trop, Carine ou bien Rachid sont là tout près pour donner un conseil : « Vanille Bourbon ? Je crois que vous allez trouver ça un peu trop sucré, Jean-Claude, la vanille pour la douche… », et donner un coup de pouce à la décision : « Fleur de coton c’est peut-être une meilleure idée, tiens, on va les déboucher les deux, juste un petit coup pour que vous puissiez sentir. » »

Jean-Luc et Jean-Claude, Laurence Potte-Bonneville, Editions Verdier, 160 pages, 17 euros

