« Et toujours en été » : Escape Game dans la maison de vacances familiale par Julie Wolkenstein

Prix des Deux magots en 2018 pour Les Vacances (P.O.L), Julie Wolkenstein nous emmène à la mer avec son nouveau roman, mais sur le mode « Escape Game »…

Après une introduction qui expose les règles du jeu (pas toutes explicitées ici, d’ailleurs, on apprendra plus tard que les chambres ne sont pas attribuées…), ma maison de vacances familiale de Saint-Pair (Normandie) est un lieu qu’on va visiter pièce par pièce, jusqu’à pouvoir s’en échapper. Dans cet Escape Game où l’on collectionne les jeux de société, où l’on passe de gamins qui sortent de table avant le dessert à adultes qui multiplient les pousse-cafés, l’on rencontre un tas d’objets anciens, un grand moment de travaux pour sauver la maison et aussi les fantômes des disparus : le père et le grand-frère.

Sous la forme originale d’un jeu à la mode, l’inspection familiale du familier est spatiale et c’est volontiers le passé que l’on inspecte à la lampe torche ou à encre sympathique. Nostalgique et avec juste ce qu’il faut de distance ce « Et toujours en été » dans un lieu où il ne fait jamais franchement chaud mais où la mémoire tient lieu de chaude couverture a une odeur fascinante de madeleine modifiée. Une expérience.

Julie Wolkenstein, Et toujours en été, P.O.L., 224 p., 18 euros. Sortie en janvier 2020.

visuel : couverture du livre.