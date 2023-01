Dans la femme et l’oiseau, Isabelle Sorente nous émeut sur le sort des «Malgré-nous».

Un vieillard fascinant, une jeune femme, une adolescente se retrouvent à la lisière de la forêt vosgienne. La femme et l’oiseau est à la fois un roman initiatique, un récit historique, un texte poétique et philosophique.

Un grand oncle magique

«L’oiseau était là. Juste derrière la fenêtre. Son bec tapait contre la vitre». Thomas, 91 ans, a rêvé de l’oiseau de sa jeunesse. Thomas, un beau vieillard impressionnant par sa grande taille, sa prestance. Un vieillard solitaire, fascinant: Thomas semble communiquer avec les oiseaux, deviner vos pensées, pouvoir s’évader du réel . Alsacien, enrôlé de force à 17 ans dans l’armée allemande en 1944, il sera fait prisonnier par les russes et interné dans le camp de Tambov, le camp des français. Et comme les autres «Malgré nous» il est porteur de lourds secrets et de culpabilité.

Une femme blessée et une femme en colère roulent vers la maison de Thomas à la lisière de la forêt vosgienne. Elisabeth est productrice de documentaires. Mal comprise de sa famille, elle est en quasi «burn-out» et s’inquiète pour sa fille Vina. Vina a été exclue de son lycée pour avoir menacé avec un cutter un camarade qui la harcelait. C’est une adolescente brillante mais tourmentée par la peur de l’abandon et par ses origines: elle est née d’une mère porteuse. Toutes deux vont se ressourcer auprès de leur grand oncle. Une relation de confiance se développe entre Thomas et Vina, permettant à son arrière petite nièce de se révéler à elle même. Mais Thomas est porteur d’un terrible secret…

Le vol du Gerfaut: un signe du destin

Le roman d’Isabelle Sorente, La femme et l’oiseau, publié en Août 2021 sort le 5 Janvier 2023 en format poche. Heureuse initiative, car il s’agit d’un roman à la lecture captivante. L’écriture est fluide, les secrets de Thomas se dévoilent peu à peu retenant l’intérêt du lecteur. Un vieillard fascinant aux pouvoirs étonnants, une femme d’âge moyen fuyant le vide de son existence dans le travail , une adolescente tourmentée et colérique, les trois principaux personnages sont riches en couleur, très attachants. Et puis il y a les «Malgré-nous». L’auteure s’inspire de faits réels. Leur destin, les horreurs subies sont poignants. Des souffrances souvent méconnues: «Comme Thomas, les rescapés ne parlent pas car ils ont vu des couleurs qui n’existent pas dans le monde ordinaire» . Un abîme demeure en eux après leur retour. Un abîme invisible, blessant, qui les sépare de leur famille. La dimension poétique et philosophique enfin. Thomas croit dans la force de l’esprit, ce qui lui permettra de survivre à Tambov, de croire en la vie malgré les horreurs subies. Le faucon, le grand gerfaut surtout, est tout à la fois la métaphore du destin, de l’amour, de la liberté et de la recherche de vérité.

Délicatesse et sensibilité imprègnent le roman d’Isabelle Sorente. Un roman dans lequel le passé s’invite dans le présent. Mais l’effroyable passé des «Malgré Nous» est sublimé par Thomas grâce à la poésie, l’amour , la spiritualité. Il pourra ainsi insuffler son énergie et sa foi dans la vie à sa petite nièce et à son arrière petite nièce. Une leçon de vie.

Isabelle Sorente, La femme et l’oiseau, Gallimard, folio, 448 pages, 9 Euros, 20 ( format poche), sortie le 5 Janvier 2023.

Visuel : couverture du livre